Wann es für das tagaktive „Rudelwesen Mensch“ sinnvoll, wichtig oder notwendig ist, allein zu schlafen – und was getrennte Schlafzimmer mit unserer Gesundheit und Beziehung machen.

Die einen nennen es „Sleep Divorce“ („Schlafscheidung“), die anderen preisen sie als Weg zu einer besseren Beziehung: Die Frage, ob getrennte Betten der Anfang vom Ende der Beziehung oder der Beginn einer guten Schlafhygiene ist, spaltet in schöner Regelmäßigkeit die Paarwelt. Aktuell haben zumindest medial gerade wieder die getrennten Betten Aufwind. „Wir sollten das Thema getrennte Schlafzimmer normalisieren“, plädierte kürzlich die Schauspielerin Cameron Diaz in einem Interview für die Enttabuisierung des Themas. Ihre ideale Familienwelt sähe so aus, dass beide Partner ein eigenes Haus mit eigenen Schlafräumen hätten, und es in der Mitte ein Familienhaus gäbe – das unter anderem auch ein Schlafzimmer beherberge, „in das wir alle für unsere Beziehungen zusammenkommen können“, wie sie es formulierte.