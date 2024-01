Die Vergessenen vom Lager K8: Vor rund einem Jahr bebte in Südostanatolien die Erde, 51.000 Menschen starben. Heute hausen Hunderttausende Überlebende in Containern und unter Asbestwolken. Eine Reportage.

Staub und Getöse liegen über Adıyaman, dieser einst so schönen Stadt im Südosten der Türkei, deren Geschichte bis in die Antike zurückreicht. In der Gegenwart wühlen Bagger im Geröll, ein Bohrhammer knattert durch Betontrümmer. In der Luft liegt Asbeststaub, in das Grundwasser sickern giftige Schwermetalle. Nachts ziehen wilde Hunderudel durch im Dunkeln liegende Straßen. Bald ist es ein Jahr her, dass in Adıyaman die Erde bebte. 8400 Menschen starben in jener Nacht in der türkischen Stadt. Die Überlebenden wohnen heute in Containerlagern. Manche wünschen, sie wären damals erschlagen oder verschüttet worden: „Die Toten sind jetzt im Himmel. Aber wir, wir leben in der Hölle“, sagt Elif.

Die 34-Jährige wurde mit ihrem Mann und ihren drei schulpflichtigen Kindern in einem der fast tausend Container im Lager K8 untergebracht, das am Westrand der Stadt auf einer freigeräumten Fläche in einem eingestürzten Neubauviertel eingezäunt ist, einem von Dutzenden solcher Lager rings um die Stadt. Bei Regen tropft Wasser durch das Dach. Wer es sich leisten kann, hat eine Plastikplane über seinen Container gebreitet und mit wassergefüllten Plastikflaschen beschwert.