Das serbisch-orthodoxe Weihnachten im Jänner ist ein entspanntes Familienfest – mit weniger Stress, Geschenke zu besorgen als in Österreich, aber mit vollen Festtagstischen und vielen alten Bräuchen.

Andere Kirchen, andere Sitten. Wenn festtagsermattete Familienväter in Westeuropa nach Neujahr die ersten Weihnachtsfichten aus den Wohnstuben entfernen, fängt die Feiertagssaison im orthodoxen Osten und Südosten des Kontinents erst richtig an. Der julianische Kalender beschert auch den Serben mit den am Heiligen Abend am 6. Jänner beginnenden Weihnachtsfeiertagen späte – und verlängerte – Festtagsfreuden, die erst mit dem serbischen Neujahr am 13. Jänner enden. Bis vor wenigen Jahren schien der traditionsbewusste, aber nicht sonderlich religiöse Balkanstaat gegen den im Westen üblichen Festtagskommerz erstaunlich immun. Doch die Segnungen der Globalisierung und die Übernahme der meisten Handelsketten durch ausländische Konzerne haben inzwischen auch in Serbien ihre Spuren hinterlassen.

Wie im Westen bieten die Belgrader Supermärkte mittlerweile schon ab Ende November Schokolade-Weihnachtsmänner oder gar die in Serbien eigentlich völlig unüblichen Adventkalender an. Und ab Mitte Dezember breiten sich in den Städten die in Serbien lang unbekannten, aber von mitteleuropäischen Weihnachtsmärkten abgekupferten Holzhüttensiedlungen aus. Angeheuerte DJs lassen allerdings mancherorts lieber harte Technoklänge als Weihnachtsweisen über das Labyrinth der Verkaufsstände schallen.

Die „Gefesselten“ kaufen sich mit süßen Geschenken frei

Doch nicht nur die Rücksicht auf die 40 Tage lang vor Weihnachten fastenden Gläubigen hält die im Westen üblichen vorweihnachtlichen Konsumexzesse noch immer in gewissen Grenzen. Dass Serbiens spätes Weihnachtfest kaum vom Geschenkstress überschattet wird, hat auch mit dem sozialistischen Erbe des zerfallenen Jugoslawien zu tun.