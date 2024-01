WienTourismus-App „ivie“ steht kurz vor einer Million Downloads

Die App umfasst 19 kuratierte Spaziergänge und Führungen – genannt „Walks“ und „Guides“.

Im Pandemiejahr 2020 gelauncht, erfreut sich die City Guide App des WienTourismus großer Beliebtheit: Mit 900.000 Downloads knackt sie nun ihre nächste Rekordmarke. „ivie“ umfasst mittlerweile 19 kuratierte Spaziergänge und Führungen – genannt „Walks“ und „Guides“. Sie unterstützen dabei, die Stadt zu Fuß zu erkunden.

Der „Ringstraßen Walk“, eine Ringrunde mit 14 Stationen, war 2023 der beliebteste. Auf Platz zwei und drei landeten der „Schönbrunn-Walk“ und der „Sisi Guide“. An der „ivie„-Weltausstellungs-Challenge, ein Wettbewerb anlässlich des Jubiläumsjahres „150 Jahre Wiener Weltausstellung“, nahmen 13.000 Personen teil. Die Top-Drei Suchbegriffe dabei waren das Hotel Imperial, der Wurstelprater und der K. und K. Hofzuckerbäcker Gerstner.

„Klassiker und Geheimtipps“

„Wiens Destinations-App ‚ivie‘ beinhaltet Klassiker genauso wie Geheimtipps für Wien-Besucherinnen und -Besucher, bereichert als unterhaltsame Begleiterin aber auch für die Wiener:innen das Erkunden der eigenen Stadt selbst. ‚ivie‘ wurde bereits kurz nach ihrem Start als beste App Österreichs ausgezeichnet und mittlerweile schon 900.000 Mal heruntergeladen: Die App des WienTourismus ist damit eines der besten digitalen Angebote, die lebenswerteste Stadt der Welt in all ihren Facetten zu erleben“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Die ‚ivie‘-Weltausstellungs-Challenge war ein erfolgreiches Pilotprojekt, mit dem wir einen Teil unseres Publikums gezielt an vielfältige Orte in der Stadt bringen konnten. Wir nutzen technologische Möglichkeiten, um das breite Angebot der Stadt zu kommunizieren und zu inszenieren“, ergänzt Tourismusdirektor Norbert Kettner. „Neue Wettbewerbe in Kombination mit thematischen Schwerpunkten sind in Planung – Wiens Jahresthema 2024, das unter dem Motto ‚Heartbeat Streets‘ einlädt Wiens Grätzel außerhalb von Ring und Gürtel zu erkunden, spielt dabei eine zentrale Rolle.“

Neuer humorvoller Spot

Der neue „ivie“-Spot des WienTourismus rückt die Stärken der City Guide App auf humorvolle Weise in den Vordergrund. Im Mittelpunkt steht die neunjährige Rada, die mit ihrem Wissen über Wiens Sehenswürdigkeiten und Museen ihre Mitmenschen in großes Staunen versetzt. Neue „ivie“-Funktionen wie das Ausspielen personalisierter Inhalte werden auf diesem Weg ebenso vorgestellt wie umfangreiche neue Gastronomie-Inhalte. (red)

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uXrm5_ukxeg