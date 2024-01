Die Frau soll eine 31-Jährige in dem Stadtwerkebus auch mit dem Umbringen bedroht haben.

Eine 60-Jährige hat am Freitag in einem Bus der Stadtwerke in Klagenfurt eine andere Frau (31) beschimpft und ins Gesicht geschlagen. Sie soll nach Angaben der Polizei das Opfer auch mit dem Umbringen bedroht haben.

Die aggressive Frau wurde unter heftigem Widerstand festgenommen und ging bei ihrer Befragung auch auf die Polizei los. Sie verletzte eine Beamtin durch Fußtritte und wurde schließlich auf freiem Fuß angezeigt. (APA)