18-jährige Lenkerin übersah offenbar das Rotlicht in Rosental an der Kainach.

Eine 74-Jährige ist am Samstagabend in Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg) auf einem Schutzweg mit Ampel von einem Pkw erfasst worden. Die Pensionistin wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie kurze Zeit später im LKH Weststeiermark starb. Die 18-jährige Lenkerin des Autos dürfte laut Polizei das Rotlicht übersehen haben, ein Alkohol-Test verlief negativ. (APA)