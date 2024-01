Teilweise erhebliche Lawinengefahr in Niederösterreich

In höheren Lagen in den Ybbstaler und Türnitzer Alpen, im Gippel-Göllergebiet sowie in der Rax-Schneebergregion gilt Stufe 3 von 5.

In Teilen Niederösterreichs hat am Sonntag erhebliche Lawinengefahr geherrscht. Stufe 3 von 5 galt laut dem Warndienst in höheren Lagen in den Ybbstaler und Türnitzer Alpen, im Gippel-Göllergebiet sowie in der Rax-Schneebergregion. In den Gutensteiner Alpen und im Semmering-Wechselgebiet wurde das Risiko oberhalb von 1.200 Metern als „mäßig“ (Stufe 2) beurteilt. Es gelte vorrangig den frischen Triebschnee zu beachten, teilte der Warndienst mit.

„Eine Schneebrettauslösung kann bereits durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers erfolgen“, hieß es im Lawinenbericht. Für Sonntag wurde den ganzen Tag über Schneefall bis in tiefe Lagen prognostiziert. Am Montag soll der Niederschlag nur noch unergiebig ausfallen. Erwartet wurde starker bis stürmischer Wind. (APA)