Niederösterreichs Skigebiete: Besuche erreichen Vor-Corona-Niveau

Eine Skipiste am Annaberg in Niederösterreich. Unbekannt

In den Weihnachtsferien gab es rund 140.000 Besuche an den fünf Skistandorten der ecoplus Alpin GmbHin Niederösterreich.

Niederösterreichs Skigebiete ziehen eine positive Bilanz über die Weihnachtsferien. An den fünf Standorten der ecoplus Alpin GmbH wurden von 24. Dezember 2023 bis 6. Jänner 2024 rund 99.000 Eintritte registriert, ebenso viele wie vor vier Jahren. „Wir werden an unseren Standorten in den Weihnachtsferien mehr als 100.000 Besuche verzeichnen und liegen damit im Bereich von 2019/2020, unmittelbar vor Ausbruch der Coronapandemie“, teilte Geschäftsführer Markus Redl der APA mit.

„Das wechselhafte Wetter hat es nicht immer ganz einfach gemacht, zu rund 140.000 Besuchen in den Weihnachtsferien ist aber den niederösterreichischen Skigebieten zu gratulieren“, sagte die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der Zeitraum zwischen dem Heiligen Abend und dem Dreikönigstag gilt als Hochsaison und sei von hoher strategischer Bedeutung, wurde betont.

Zur ecoplus Alpin GmbH zählen die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Hochkar Bergbahnen, die Ötscherlifte und die Wexl Arena. Am Hochkar wurden am 5. Jänner 4.946 Gäste verzeichnet - der höchste Wert seit sieben Jahren. Auch am 28. und 29. Dezember 2023 wurden dort mehr als 4.000 Besuche gezählt. „Derzeit können wir sicherlich von einem sogenannten “Hochkar-Winter' sprechen, Gäste weichen von niedrig gelegenen Schleppliftgebieten in die Höhe aus„, sagte Redl am Sonntag.

„Neuschnee für Semesterferien ideal“

„Die nächsten Tage werden kalte Temperaturen und Neuschnee bringen, das ist für die Semesterferien ideal“, blickte Redl voraus. Rund die Hälfte der Gäste buche online. Empfohlen wurde, einige Tage im Vorhinein zu reservieren und den Frühbucherrabatt zu nutzen. „Dazu bieten wir ein Sorglos-Paket um fünf Euro pro Tag an, mit dem ein kostenloses Storno ohne Angaben von Gründen möglich ist“, erklärte Redl. (APA)