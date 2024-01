Vor dem Start einer deutschlandweiten Protestwoche der Bauern wächst die Sorge, die rechtsextreme Szene könnte die Demonstrationen unterwandern. Das Bundeskriminalamt sieht derzeit aber keine konkreten „gefährdungsrelevanten Erkenntnisse“.

Der deutsche Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied hat rechte Gruppierungen gewarnt, die angekündigten Bauerndemonstrationen gegen Subventionskürzungen beim Agrardiesel zu unterwandern. „Rechte und andere radikale Gruppierungen wollen wir auf unseren Demos nicht haben“, sagte Rukwied der Zeitung „Bild am Sonntag“ vor dem Start der deutschlandweiten Protestwoche der Bauern.

„Wir sind Demokraten, und da findet ein politischer Wechsel wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt“, fügte er mit Blick auf Umsturz-Äußerungen rechter Gruppierungen hinzu. Am Donnerstagabend hatte eine aufgebrachte Menge an Landwirten den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gründe) am Verlassen einer Fähre in Schleswig-Holstein gehindert. Dies hatte parteiübergreifende Kritik und Warnungen vor einer Radikalisierung ausgelöst.

Danach warnte das deutsche Bundeskriminalamt davor, dass die rechtsextreme Szene sowie sogenannte Querdenker die angekündigten Bauernproteste unterwandern könnten. Derzeit sehe das Bundeskriminalamt für die Bauernproteste aber noch keine konkreten „gefährdungsrelevanten Erkenntnisse“, berichtete die „Welt am Sonntag“. Auch das deutsche Innenministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass es keine veränderte Sicherheitslage gebe.

AfD fordert Anhänger auf, an Protesten teilzunehmen

Der Bauernverband hat für die kommende Woche in mehreren Teilen Deutschlands zu Trecker-Demonstrationen aufgerufen, in deren Folge es zu Staus kommen könnte. Zustimmung zu den Protesten gab es am Wochenende etwa von der AfD, den Freien Wählern in Bayern und der CSU. Die AfD ermunterte ihre Anhänger, an den Demonstrationen teilzunehmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) distanzierte sich zwar von „radikalen Attacken“, äußerte aber „Verständnis und Solidarität“ für die Proteste der Landwirte. „Die Agrardieselrückvergütung und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge müssen vollumfänglich erhalten bleiben“, heißt es in einer Erklärung, die die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag auf ihrer Klausurtagung im bayrischen Seeon verabschieden möchte.

Proteste durch Haushaltskrise ausgelöst

Der deutsche Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner nannte die angekündigten Proteste und Blockaden der Bauern dagegen „unverhältnismäßig“: „Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um“, sagte er in Richtung Bauern auf dem Dreikönigstreffen seiner Partei. Entzündet hatte sich die Wut der Landwirte an geplanten Kürzungen in Form der Streichung von subventioniertem Agrardiesel und der Befreiung von der Kfz-Steuer für Landwirte im Zuge der Haushaltskrise. Angesichts der seit Dezember anhaltenden Proteste kassierte die deutsche Ampelregierung aus Sozialdemokraten (SPD), Liberalen (FDP) und Grünen die Pläne aber mittlerweile weitgehend ein. (APA/Reuters)