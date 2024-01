Für Sepp Schellhorn „geht viel zu wenig weiter“

Sepp Schellhorn: Ich habe meinen Betrieb an meinen Sohn übergeben. Das war bei meinem Ausstieg schon die Begründung, dass ich neben all den anderen Corona-Verwerflichkeiten mich darauf konzentrieren werde. So eine Übergabe macht man nicht von heute auf morgen. Das ist am 1. Dezember passiert. Und ich bin immer ein politischer Mensch, und, weil einfach nicht viel weitergeht. Ich will eine Alternative bieten, eine Stimme sein für die Klein- und Mittelbetriebe, also für 98 Prozent aller Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land, was die ÖVP zuletzt vermissen lässt.