Auto fährt Jugendlichen in Rettungsgasse auf A10 an

Ein 57-Jähriger fuhr bei einem Stau auf der Tauernautobahn mit seinem Pkw durch die Rettungsgasse, streifte einen 14-Jährigen, der aus einem stehendem Auto gestiegen war, und erfasste beim Ausweichen weitere Fahrzeuge.

In einer wegen Staubildung geöffneten Rettungsgasse auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) hat ein 57-Jähriger am Sonntagmorgen einen Jugendlichen angefahren. Der bosnische Pkw-Lenker hatte die für anrückende Rettungsfahrzeuge gebildete Gasse durchfahren, dabei touchierte er einen 14-jährigen Deutschen, der aus einem stehenden Auto gestiegen war. Beim Ausweichen krachte der Bosnier in zwei weitere stehende Autos.

Der 14-Jährige wurde nach einer Erstversorgung mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall stieß eines der beiden vom Bosnier touchierten Autos ins Heck eines anderen stehenden Pkw, wodurch insgesamt vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Nebst dem angefahrenen Jugendlichen mussten weitere fünf Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn war für eine Stunde vollständig gesperrt, bei keinem der beteiligten Lenker brachte der Alkotest ein positives Ergebnis. (APA)