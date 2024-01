Mumifizierte Leiche eines Pensionisten in Adria-Stadt Ancona entdeckt

Ein Pensionist soll im italienischen Ancona im Alter von 71 Jahren eines natürlichen Todes gestorben sein und dann möglicherweise seit sechs Jahre unentdeckt in seiner Wohnung gelegen sein.

Die mumifizierte Leiche eines italienischen Pensionisten ist von der Feuerwehr in einer Wohnung in der Adria-Stadt Ancona gefunden worden. Aufgrund des Zustands der Leiche sowie der Tatsache, dass ein Kalender an der Wand das Jahr 2018 anzeigte, vermuten die Behörden, dass er bereits vor sechs Jahren verstorben sein könnte. Das berichteten italienische Medien am Sonntag.

Die Feuerwehr brach in das Haus des Mannes ein, nachdem der in Rom lebende Bruder des Verstorbenen Alarm geschlagen hatte, da er bei einem Besuch keine Antwort erhalten hatte. Der Pensionist soll im Alter von 71 Jahren eines natürlichen Todes gestorben sein, doch der Staatsanwalt von Ancona ordnete eine Autopsie an. In der Wohnung war alles in Ordnung und die Tür war von innen verschlossen.