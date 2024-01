Sie hat die deutschsprachige Gegenwartsliteratur mit ästhetischem Eigensinn und ihrem Hang zur Unverwechselbarkeit im Sturm erobert. Statt der geplanten Laudatio zum Bachmann-Preis.

Helena Adler, eines der größten Talente der österreichischen Literatur, ist nicht mehr. Einen Tag vor Dreikönig ist sie ihrer schweren Krankheit erlegen. Die Autorin wurde 1983 in Oberndorf als Stephanie Helene Prähauser geboren. Sie ist auf dem Bauernhof ihrer Eltern aufgewachsen. In Salzburg hat sie Malerei, Germanistik, Psychologie und Philosophie studiert. Um nicht mit Teresa Präauer verwechselt zu werden, wählte sie für ihre literarischen Bücher ein Pseudonym.

Ein starker Hang zur Unverwechselbarkeit prägte Adlers Schreiben. Im Titel ihres Debüts „Hertz 52“ steckt die Frequenz, auf der ein einzelgängerischer Wal, der von den Medien dann als das „einsamste Tier der Welt“ bezeichnet wurde, im Gegensatz zu all seinen Artgenossen seine Gesänge erklingen lässt. Schon in diesem Buch wird der ästhetische Eigensinn sichtbar, der sich dann in den beiden nachfolgenden Publikationen der Autorin vollends entfaltet. Zwei Bücher, mit denen Helena Adler die deutschsprachige Gegenwartsliteratur im Sturm erobert hat.