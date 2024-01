Was ist besser: Investieren oder Lottospielen?

Die Gewinnerwartung beim Lotto ist negativ. Dennoch gibt es mehr Lottospieler als Aktionäre. Was am Glücksspiel so reizt.

240.000.000 Euro oder 240 Millionen Euro. Der Österreicher, der im Dezember den bisher höchsten Gewinn in der Euromillionen-Geschichte erzielt hat, hat wortwörtlich das große Los gezogen. 20 Tipps hat er dazu abgegeben, der Einsatz war mit 50 Euro ziemlich überschaubar. Wer träumt nicht vom schnellen Geld – ohne viel Aufwand?

Sollte man also auf einen Gewinn in einem Glücksspiel wie Lotto setzen? Oder ist es nicht viel klüger, in Aktien zu investieren, vor allem angesichts der Höchststände, die Indizes wie der DAX und der Dow Jones zu Ende des Vorjahres erreicht haben? Rational betrachtet Letzteres, da Aktien langfristig und im Schnitt steigen, beim Lotto jedoch die Gewinnerwartung negativ ist: Im Schnitt verliert man.