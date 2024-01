Vom rosa Mädchen zur roten Lady – Die Looks der Golden Globes

Michael Buckner/Golden Globes 2024 via Getty Images

Selena Gomez, Florence Pugh und Elizabeth Banks, allesamt sehr ladylike bei den Golden Globes. Michael Buckner/Golden Globes 2024 via Getty Images

Nach anderthalb Jahren juveniler Mode und pinkem Exzess bedient man sich langsam wieder vornehmer Kleidung. Aus dem Mädchen wird die Lady. Ersichtlich war das etwa bei den Golden Globes in der Nacht auf Montag.

Wer hätte gedacht, dass sich Schauspielerin Margot Robbie schon wieder am Outfit einer Barbiepuppe bedient? Alle. Es bleibt ihr diese Preissaison wohl wenig anderes übrig. Den Look, für den sie sich gemeinsam mit Stylist Andrew Mukamal entschieden hatte, war aber gewiss nicht ihr bester. Vorlage war die Superstar Barbie von 1977, von Armani wurde sie freilich gut getroffen (das Highlight ist die Netzboa). Pink trug außer Robbie kaum jemand, zartes Rosa sah man vereinzelt etwa an Jennifer Lopez und Hunter Schafer. Fast scheint es, als hätte Barbies Lieblingsfarbe ausgedient nach anderthalbjährigem Girlie-Exzess.

Margot Robbie in Armani. Als Vorlage dienste die Superstar Barbie von 1977. Imago/Mattel

Die Farbe der Stunde ist eine andere. Eine, von der man sich erst letztes Jahr groß verabschiedet hatte (Sie erinnern sich an den champagnerfarbenen Teppich der Oscars und die ähnlich farblosen Looks). Rot ist allenfalls zurück, vom Scheitel (siehe Billie Eilish – übrigens auch von Robbies Stylist Andre Mukamal eingekleidet) bis zum Teppich. Modeaffine auf TikTok hatten es schon längst prophezeit, auch auf der Modewoche im Februar gab es erste Hinweise.

Billie Eilish in Willy Chavarria MICHAEL TRAN/AFP

Die Rückkehr zum klassischen Rot (von Mann, Frau und Interieur) könnte als Zeichen der Opulenz Hollywoods gewertet werden, die zuletzt unter den monatelangen Schauspieler- und Autorenstreiks ordentlich gelitten hatte. Es lag nun an den Golden Globes als erste Red-Carpet-Veranstaltung dieser Saison, die Branche wieder im alten Glanz erscheinen zu lassen. Neben einiger Reformen (als Reaktion auf den Reputationsverlust wegen mangelnder Vielfalt in der Jury und Bestechungsvorwürfen gegen den Veranstalter) setzte man hierfür auf hochkarätige Gäste. Erwarteter Glitzer und Glamour wurden brav von ihnen serviert.

Es gab bauschige Rockteile, lange Schleppen, verschwenderische Volants und blumige Akzente – größtenteils in Rot, allesamt sehr vornehm. Die männlichen Kollegen bedienten sich mit Sakkos und Anzügen einer ähnlichen Farbpalette, besonders gefeiert wurde Barry Keoghan für sein kariertes Ensemble von Louis Vuitton.

Julianne Moore IMAGO/CHRIS CHEW Ayo Edebiri AMY SUSSMAN/GETTY IMAGES Da‘Vine Joy Randolph MICHAEL TRAN/AFP Matty Matheson AMY SUSSMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Florence Pugh IMAGO/CHRIS CHEW Selena Gomez IMAGO/C Flanigan Neil Druckman AMY SUSSMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Barry Keoghan AMY SUSSMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Heidi Klum IMAGO/C Flanigan Emily Blunt und John Krasinski AMY SUSSMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Rachel Brosnahan AMY SUSSMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Danielle Brooks AMY SUSSMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Glänzende Roben und jede Menge Spitze (Rosamund Pike servierte wohl einen den extravagantesten Look) waren nicht minder damenhaft. Selbst Taylor Swift, deren Glitzerbodys sonst durchaus schrill und betont girly, nicht selten auch rosa sind, kam in figurbetonter, bodenlanger Robe in Chartreuse, mit mondänen Ohrhängern und zartem Armband. Die „New York Times“ schrieb von einem „grown-up red carpet“. Scheint als wäre das kleine Mädchen kurz nach seinem Aufleben schon wieder erwachsen.