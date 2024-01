Saudiarabien trage mit seinem Kampf gegen die Houthi-Rebellen im Jemen zur Sicherheit Israels bei. Man Deutschland werde sich den britischen Überlegungen „nicht entgegenstellen“.

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz teilt nach Angaben seines Sprechers die Offenheit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock für Lieferungen von Eurofightern an Saudiarabien. „Ja, der Bundeskanzler teilt diese Einschätzung“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Saudiarabien nehme seit dem 7. Oktober „eine sehr konstruktive Haltung“ gegenüber Israel ein, sagte Hebestreit. An diesem Tag hatten Terroristen der Hamas Israel überfallen.

Diese hätten ihr Ziel, eine Wiederannäherung Saudiarabiens an Israel zu verhindern, nicht erreicht. „Die saudiarabische Luftwaffe hat, auch mit Eurofightern, Raketen der Houthi, die auf dem Weg nach Israel waren, abgeschossen. Und im Lichte all dieser Entwicklungen ist die Positionierung der Bundesregierung, was die Eurofighter angeht, zu sehen. Und das ist eng abgestimmt innerhalb der Bundesregierung.“

Außenminister Baerbock (Die Grünen) hatte zuvor erklärt, Deutschland werde „den britischen Überlegungen zu weiteren Eurofightern für Saudiarabien“ nicht mehr entgegenstellen.

Rolle Saudiarabiens in der Region umstritten

Rüstungsexporte nach Saudiarabien sind wegen der Menschenrechtslage in dem Königreich und wegen des Eingreifens der aufstrebenden Militärmacht in regionale Konflikte umstritten. Die deutsche Regierung hatte im Juli entschieden, die Lieferung von Eurofightern an den reichen Golfstaat bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst 2025 zu unterbinden. Die Kampfjets sind ein europäisches Gemeinschaftsprojekt, an dem Deutschland beteiligt ist und deswegen ein Vetorecht bei Exportentscheidungen hat. Gefertigt werden sie in Großbritannien, das zu einer Lieferung nach Saudiarabien bereit wäre. Unbestätigten Berichten zufolge soll es um 48 Jets gehen.

»Dass die saudische Luftwaffe dabei auch Eurofighter einsetzt, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis.« Annalena Baerbock Deutsche Außenministerin

Baerbock sagte, gerade Saudiarabien kenne schon seit geraumer Zeit die Gefahr, die von den Houthi für die Sicherheit in der Region ausgehe. „Dass die saudische Luftwaffe dabei auch Eurofighter einsetzt, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Das zeigt die Bemühungen Riads um eine bessere Zukunft in der Region“, ergänzte sie. Die Ministerin nannte es bemerkenswert, dass Israel und Saudi-Arabien ihrem Normalisierungskurs nach den Terrorattacken der islamistischen Hamas am 7. Oktober keine Absage erteilt hätten. „Dass Saudi-Arabien jetzt Raketen und Drohnen abfängt, die die Houthis auf Israel abschießen, unterstreicht dies, und dafür sind wir dankbar.“ (APA/dpo)