Die Abdankung Königin Margrethes kommt überraschend. Experten sehen die hartnäckigen Gerüchte rund um eine Affäre Prinz Frederiks als möglichen Grund.

Für viele überraschend kam die Ankündigung von Königin Margrethe von Dänemark zu Silvester, in zwei Wochen abdanken zu wollen. Noch im Jahr 2016 sagte sie, bis zu ihrem Tod das königliche Oberhaupt bleiben zu wollen. Tatsächlich hat es in Dänemark seit fast 900 Jahren keine Abdankung mehr gegeben. Königin Margrethe ist nach dem Tod Königin Elizabeths derzeit die am längsten regierende Monarchin Europas und wird am 14. Jänner nach 52 Jahren das Zepter an ihren Sohn weitergeben.

Nun wird über die Gründe spekuliert. Die Königin selbst gibt als Erklärung ihre Rückenoperation an. Diese habe sie zum Anlass genommen, über die Zukunft und die nächste Generation nachzudenken.

Mehr lesen Dänische Königin Margrethe II. kündigt Abdankung an

Mary und Frederik müssen weitermachen

Royale Experten sehen die Abdankung jedoch im Zusammenhang mit den sehr hartnäckigen Affärengerüchten rund um Prinz Frederik. „Es ist möglich, dass die Königin diese Maßnahme ergriffen hat, weil sie Angst vor dem Scheitern der Ehe hat und dass die königliche Familie Mary verliert. Das hätte große Probleme verursacht. Die Königin hat Mary immer als eine enorme Bereicherung angesehen“, sagte Phil Dampier, der seit zwei Jahrzehnten über das dänische Königshaus berichtet, im Interview mit „The Telegraph“. Mary und Frederik müssen weitermachen und ihre Differenzen überwinden, wenn sie erst einmal König und Königin sind, so Dampier. Und die momentane Königin denke mit diesem Schritt vielleicht, dass das ihre Ehe retten werde.

Tatsächlich halten sich seit Monaten hartnäckige Gerüchte rund um eine Affäre Prinz Frederiks mit dem mexikanischen Socialite Geneva Casanova. Im Oktober sei der 55-Jährige nach Madrid geflogen, um Casanova zu besuchen. Davon gibt es auch Paparazzi-Aufnahmen. Er soll angeblich auch die Nacht in ihrem Apartment verbracht haben. Die angebliche Geliebte dementierte daraufhin alles öffentlich, der dänische Palast äußerte sich nicht. (cg)

Mehr lesen Königin Margrethes letzte Kutschfahrt als Regentin

>>> „The Telegraph“