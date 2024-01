Mehrere U3-Garnituren fielen im Frühverkehr aus

Auf der Strecke der U3 kam es am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien zu massiven Verspätungen.

Gleich mehrere U3-Garnituren fielen am Montag nach den Weihnachtsferien im Frühverkehr aus: Hunderte Wienerinnen und Wiener waren von Verspätungen betroffen.

Am Montag nach den Weihnachtsferien kamen zahlreiche Wienerinnen und Wiener zu spät in die Schule oder Arbeit. Grund dafür waren gleich mehrere U3-Garnituren, die zur Morgenspitze wegen unterschiedlicher Störungen (darunter einer Türstörung) ausfielen und eingezogen werden mussten.

Dadurch kam es auf der U3-Strecke zu Verzögerungen, überfüllten Stationen (etwa in Wien-Mitte), viele Fahrgäste musste auch in stehengebliebenen Zügen zwischen zwei Stationen warten – oder diese nach wenigen Metern Fahrt (ebenfalls bei der Station Wien-Mitte) wieder verlassen. „Sicherheit geht bei den Wiener Linien vor“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens, „deshalb mussten die Störungen ordnungsgemäß überprüft und die U-Bahn-Garnituren eingezogen werden.“

Unregelmäßige Intervalle

Viele Fahrgäste wichen auf andere Verkehrsmittel aus - oder gingen, wo möglich, zu Fuß. Die U3 konnte zwar am Vormittag nach kurzer Zeit wieder durchgehend fahren, „bis sich das Intervall nach einer Störung wieder normalisiert, dauert es einige Zeit“, heißt es. „Wir verstehen, dass Verspätungen für unsere Fahrgäste ärgerlich sind und bedauern diese Unannehmlichkeiten.“

Und weiter: Störungen würden sich bei 163 U-Bahnen, 489 Straßenbahnen und 437 Bussen nie ganz vermeiden lassen, die meisten würden auch innerhalb weniger Minuten behoben. „In der Morgenspitze sind aber auch solche kurzen Ausfälle länger spürbar“. (red.)