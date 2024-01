Wenn die Arbeiterkammer den Neidhammel reitet

Topmanager verdienen viel mehr als normale Beschäftigte, kritisiert die Arbeiterkammer jedes Jahr. Eine Vergleichsrechnung der Arbeitnehmerinstitution, die vor allem dazu dient, Neidgefühle zu erzeugen.

Für viele Österreicherinnen und Österreicher begann am Montag das neue Arbeitsjahr. Und da dürfte es vielen sauer aufgestoßen sein, wenn sie hören, dass die Topmanager der heimischen ATX-Unternehmen an diesem Tag bereits so viel verdient haben, wie der durchschnittliche österreichische Beschäftigte im gesamten Jahr (Median von rund 36.000 Euro). Denn im Schnitt braucht ein ATX-Vorstandschef hierzulande laut Berechnungen der Arbeiterkammer fünf Arbeitstage, um dieses Medianeinkommen zu erreichen. Die Vergütung der Topmanager sei im Schnitt somit 75-mal so hoch, trommeln die Arbeitnehmervertreter. Und sie haben auch gleich einen Namen dafür, der ein besonders „schönes“ Bild zeichnet: „Fat Cat Day“. Also der Tag der fetten Katzen. Im Kopf entsteht die geizige, fette Comic-Katze mit Zylinder. Wer möchte der nicht in den Hintern treten?