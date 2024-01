Tesla muss alle in China verkauften Autos zurückrufen

Tesla hat praktisch alle Fahrzeuge zurückgerufen, die der Konzern je in China verkauft hat.

Tesla hat praktisch alle Fahrzeuge zurückgerufen, die der Konzern je in China verkauft hat. Grund sind Probleme mit dem Fahrerassistenzsystem Autopilot, die das Risiko von Unfällen erhöhen.

Der E-Auto-Hersteller wird mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge, die zwischen August 2014 und Dezember 2023 produziert wurden, mit einer Softwarekorrektur ausstatten. Betroffen sind auch die in China gebauten Fahrzeuge Model 3 und Model Y sowie importierte Premium-Modelle.

Wie die Behörde für Marktregulierung in Peking mitgeteilt hat, können die Autopilot-Funktionen der Fahrzeuge bei missbräuchlicher Nutzung der Fahrer das Risiko von Kollisionen erhöhen.

Bereits großer Rückruf in den USA

Im vergangenen Dezember musste Tesla bereits die Rekordzahl von zwei Millionen Fahrzeugen in den USA zurückrufen, nachdem die Behörden dort bemängelt hatten, der Hersteller tue nicht genug gegen missbräuchliche Verwendung des Autopilot-Systems. Ein in Shanghai ansässiger Tesla-Sprecher reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die automatisierten Fahrsysteme von Tesla sind nach Hunderten von Kollisionen, von denen einige tödlich endeten, in die Kritik geraten. Konzernchef Elon Musk hat wiederholt betont, die Welt stehe an der Schwelle zu vollständig autonomem Fahren.

Tesla hält seine Fahrer weiterhin zu voller Aufmerksamkeit am Steuer an — Hände am Lenkrad und Augen auf der Straße — auch während sie Funktionen nutzen, die Tesla als Full Self-Driving vermarktet. (Bloomberg)