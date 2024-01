Viele versperrte Notausgänge bei Wiener Lokalen entdeckt

Das Einsatzteam der Stadt Wien hat am Wochenende Schwerpunktaktionen durchgeführt. Die Kontrollen zeigten grobe Sicherheitsmängel.

Grobe Sicherheitsmängel sind in Wiener Lokalen scheinbar keine Seltenheit. Das zeigte eine Kontrolle am Freitagabend. Von zehn Diskotheken, Bars und sonstigen Betriebsanlagen wiesen sechs massive Sicherheitsmängel auf, da Notausgänge blockiert oder versperrt waren und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen fehlten. Eine Fluchttür wurde etwa mit einem Querbalken verriegelt, gab das Einsatzteam Stadt Wien am Montag bekannt.

Insgesamt wurden 14 Anzeigen gestellt und zwei Verfahrensanordnungen erlassen - das heißt, dass die Mängel innerhalb einer gestellten Frist behoben sein müssen. Darüber hinaus wurden 16 Verstöße gegen behördliche Auflagen festgestellt. In zwei Betriebsanlagen wurden zudem genehmigungspflichtige Änderungen aufgrund illegaler Umbauten aufgedeckt. Großflächig angebrachte Dekorationsteile, die nicht den brandschutztechnischen Normen entsprachen, wurden außerdem in zwei Betriebsanlagen nach behördlicher Anordnung unverzüglich entfernt. Dabei handelte es sich etwa um Faschingsdekoration.

Ein verriegelter Notausgang. APA / STADT WIEN

Das Einsatzteam Stadt Wien führte gemeinsam mit der Gruppe Sofortmaßnahmen, dem Behördenvertreter vom Magistratischen Bezirksamt Favoriten, der Bereitschaftseinheit der Polizei, dem Marktamt (MA 59) und der Gewerbetechnik (MA 36) die Kontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Fluchtwegen, Sicherheitsbeleuchtungen, Löschhilfen, Funktionalität der Notausgangstüren sowie der Einhaltung der vorgeschriebenen Besucherzahlen in den Betriebsanlagen und Veranstaltungsstätten. „Die Schwerpunktaktionen am Wochenende haben einmal mehr verdeutlicht, wie unerlässlich die Arbeit des Einsatzteam Stadt Wien ist“, sagte Leiter Walter Hillerer. (APA)