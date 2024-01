US-Wahlkampf, Schaltjahr und EM: 2024 ist so 1996

Wer noch keinen neuen Kalender hat, sollte vielleicht mal auf dem Dachboden nach einem Exemplar aus 1996 Ausschau halten. Die beiden Jahre haben mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick meinen möchte.

Geschichte wiederholt sich. Mode kommt wieder und manchmal können auch alte Kalender einfach wiederverwendet werden. Konkret eignet sich für 2024 ein Kalender aus 1996. Die Parallelen sind größer als man glauben möchte.

Auf Ebay und anderen Plattformen hat sich dieser Fakt schon herumgesprochen und Kalender aus diesem Jahr erzielen horrende Preise. Wer wollte aber nicht schon ewig den Kalender von Jonathan Taylor Thomas oder Pamela Anderson wieder aus der Versenkung holen und gebührenden Platz einräumen.

Doch was ist so besonders an 1996 in 2024? Tatsächlich sind die Tage ident. Auch 1996 begann an einem Montag. Doch die Gemeinsamkeiten gehen weiter: Beide Jahre sind ein Schaltjahr (zur Erinnerung: es gibt heuer einen 29. Februar). 1996 und 2024 sind Olympiajahre. Damals wurden die Spiele in Atlanta ausgetragen, heuer in Paris. Vor 28 Jahren wurde ebenfalls ein neuer US-Präsident gewählt. Damals wurde Bill Clinton wiedergewählt. Doch damit nicht genug: Heuer findet auch eine Fußball-Europameisterschaft statt. Gastgeber war damals England, heuer wird es Deutschland sein.

Weniger Übereinstimmungen bieten Kalender aus früheren Jahren, aber zumindest die Tage würden übereinstimmen. Denn alles passt bei den beiden Jahren auch nicht. So fällt der Ostersonntag auf den 31. März und nicht erst auf den 7. April. Wer also noch einen Kalender aus 1940 oder 1986 besitzt, könnte diesen auch wiederverwerten. Die Webseite TimeandDate hat ausgerechnet, dass knapp alle 28 Jahre die Kalender einander gleichen.

Wer seinen diesjährigen Kalender aufheben möchte, der muss für den neuerlichen Einsatz Geduld haben. Erst 2052 oder gar 2080 kann er wieder aufgehängt werden. (stein)