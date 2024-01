Wie der Iran seine radikale Allianz gegen Israel in Stellung bringt

Die Hisbollah im Libanon erhöht mit Attacken den Druck auf Israel. Doch sie ist nur eine Kraft eines weitreichenden Bündnisses, das Teheran geschmiedet hat. Eine Übersicht.

Es ist der Versuch, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. Nach Gesprächen in Jordanien und Katar reiste US-Außenminister Antony Blinken am Montag in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudiarabien. Danach sind Verhandlungen in Israel, im Westjordanland und Ägypten geplant. Der Krieg in Gaza hat die Region in eine gefährliche Lage gebracht. In vielen arabischen Ländern wächst der Ärger über Israel und den Westen. Und die Hisbollah im Libanon erhöht mithilfe Teherans den Druck auf Israel. Das Regime des Iran koordiniert die selbst ernannte „Achse des Widerstands“ – eine Anti-Israel- und Anti-USA-Allianz, die sich vom Mittelmeer über den Irak bis ans Rote Meer erstreckt und die seit Beginn des Gaza-Krieges ihre Aktivitäten verstärkt hat.

Hisbollah im Libanon

Die Hisbollah ist die Kraft innerhalb der Allianz, von der für Israel derzeit die größte Gefahr ausgeht. Die Schiiten-Miliz feuert immer wieder Raketen nach Nordisrael ab. Die israelischen Streitkräfte antworten mit Artillerie und Luftschlägen. Dabei soll nun der hochrangige Hisbollah-Führer Wissam al-Tawil getötet worden sein – und das könnte erneut Öl ins Feuer gießen. Bis jetzt findet die Auseinandersetzung zwischen Israel und der Schiiten-Miliz noch auf kleiner Flamme statt, angesichts der militärischen Potenziale beider Seiten. Die Hisbollah verfügt über ein gewaltiges Raketenarsenal, das weitaus größer ist als das der Hamas. Als politische Partei ist sie ein mächtiger Player im Libanon. Und ihre gut ausgerüsteten Kampfeinheiten sind so etwas wie eine zweite Armee des Landes.

Syriens Machthaber Assad bei einem Treffen mit Irans Präsidenten Ebrahim Raisi. Imago / Iranian Presidency

Assad-Regime in Syrien

Eine wichtige Stütze des Iran und der Hisbollah ist das Regime von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien. Neben Russland hat vor allem der Iran mit militärischer Hilfe dafür gesorgt, dass Assad den Aufstand gegen ihn weitgehend niederschlagen konnte.