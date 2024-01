Mehr Vögel in Gärten - aber der Trend ist negativ

Laut den ersten Trends der „Stunde der Wintervögel 2024“ wurden heuer mehr Vögel in Gärten gezählt, aber der langfristige Trend zeigt einen Rückgang der Vogel-Sichtungen in Gärten. Am häufigsten wurde heuer die Kohlmeise registriert.

Im Schnitt waren es heuer 32 Vögel pro Zählort, die in der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ beobachtet wurden: Auf Basis von rund 16.800 bisher eingegangenen Meldungen (Stand Dienstagfrüh) zeichnet sich das folgende Bild: Die Kohlmeise war mit Abstand der häufigste Wintervogel im Siedlungsraum, gefolgt von Haus- und Feldsperling. Im Vorjahr waren der Haussperling (Hausspatz) und den Feldsperling (Feldspatz) die am häufigsten gezählten Vögel.

Im Durchschnitt flatterten an den diesjährigen Zähltagen (5. bis 7 Jänner 2024) rund 32 Vögel in die heimischen Gärten. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr, als sich – mit 26 Vögeln pro Garten – so wenige Vögel wie noch nie im Siedlungsraum aufhielten. Das Ausbleiben der Vögel zur Stunde der Wintervögel 2023 war bedingt durch das Fichten- und Buchenmastjahr und dem falschen Frühling zu Jahresbeginn mit überaus warmen Temperaturen, so dass die Vögel eher außerhalb der Siedlungsräume verweilten.

Negativer Langzeittrend

Der Langzeittrend über die 15-jährige Zählreihe (2010 bis 2024) zeigt eine kontinuierliche Abnahme der Vögel pro Zählort, die in Zusammenhang mit der Häufigkeit der Baummastjahre, dem verminderten Zuzug von Vögeln aus dem Norden und dem Ausbleiben einer geschlossenen Schnee- und Eisdecke zum Zählzeitpunkt steht. Darüber hinaus finden Vögel in den zahlreichen naturfern gestalteten Gärten keine idealen Lebensbedingungen.

Über die gesamte Zählreihe liegt der Durchschnittswert bei 36 Vögeln pro Garten. Die Zählung fand heuer zum 15. Mal statt. Im laufe dieser Jahre wurden die Vögel pro Garten kontinuierlich weniger. Das Endergebnis der Stunde der Wintervögel 2024 erfolgt nach Auswertung aller Meldungen am 22. Jänner 2024. (cim)