In Taipeh heulen die Sirenen. „Wenn Sie nicht identifizierte Objekte finden, melden Sie dies bitte der Polizei und der Feuerwehr“, heißt es in einer an Mobiltelefone verschickten Nachricht der Behörden.

Taiwan hat einen Luftangriffsalarm ausgelöst, nachdem China offenbar einen Satelliten über dem südlichen Teil der Insel abgeschossen hat, ein Ereignis, das wenige Tage vor den wichtigen Präsidentschaftswahlen für Unruhe sorgte.

Das Verteidigungsministerium in Taipeh sendete die Warnung, begleitet von einem schrillen Alarm, der in der ganzen Stadt ertönte, am Dienstag um 15:18 Uhr an Mobiltelefone und warnte die Öffentlichkeit vor möglichen Trümmern. „Wenn Sie nicht identifizierte Objekte finden, melden Sie dies bitte der Polizei und der Feuerwehr“, hieß es.

Die Meldung kam, als die chinesischen Staatsmedien meldeten, dass eine Rakete vom Typ Langer Marsch 2C mit einem Satelliten an Bord vom Xichang Satellite Launch Center in der südwestlichen Provinz Sichuan gestartet wurde. „Der Satellit ist erfolgreich in seine vorbestimmte Umlaufbahn eingetreten, und die Startmission war ein voller Erfolg“, sagte das chinesische Staatsfernsehen.

Sorge vor Krieg um Taiwan - auch in der Wirtschaft

Der englische Text der Warnung vom Dienstag bezeichnete das über Taiwan gestartete Objekt als „Rakete“. Diese Formulierung sei eine „schlechte Übersetzung“, sagte Vincent Chao, der Sprecher der Kampagne des DPP-Präsidentschaftskandidaten Lai Ching-te.

Wenige Tage vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Taiwan hat der Vize-Präsident und aussichtsreiche Kandidat Lai China aber auch „Einmischung“ vorgeworfen. Peking habe „zu allen Mitteln gegriffen, um diese Wahl zu stören“, sagte Lai am Dienstag vor Journalisten. Neben „politischer und militärischer Einschüchterung“ setze China auf „wirtschaftliche Mittel“ sowie „Desinformation“ und „Drohungen“, erläuterte der Politiker.

Lai: Ein-China-Prinzip sei „kein echter Frieden“

Lai sagte, China habe sich bisher in jede Wahl in Taiwan eingemischt, die jüngsten Bestrebungen seien jedoch die „ernstesten“. Er warnte die Wähler vor einer Situation wie in Hongkong, wo die Zentralregierung in den vergangenen Jahren ihren Einfluss drastisch ausgeweitet hat. „Wir dürfen uns keine Illusionen über den Frieden machen“, sagte Lai. Das Ein-China-Prinzip zu akzeptieren, sei „kein echter Frieden“. Denn: „Frieden ohne Souveränität ist genau so wie in Hongkong. Es ist ein falscher Frieden.“ Gleichzeitig kündigte Lai an, die Tür für einen Austausch mit China offenzuhalten, sollte er gewählt werden.

Die Insel wählt am Samstag ihren nächsten Staatschef. Präsidentin Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei kann aufgrund von Amtszeitbeschränkungen nicht noch einmal antreten. Die Wahl wird die Richtung der Beziehungen zwischen China und der Taiwanstraße für Jahre bestimmen. Gewinnt die DPP, hätten die USA weiterhin einen willigen Partner in ihren Bemühungen, gegen China vorzugehen, was die Beziehungen zur Regierung von Präsident Xi Jinping belasten würde. Ein Sieg eines der Herausforderer könnte die Spannungen mit Peking deeskalieren. (Bloomberg)