Der neue Krisenmodus sorgt weiter für Kritik

Seit Jahresbeginn gilt das abgespeckte Krisensicherheitsgesetz, nun endete auch die Bewerbungsfrist für den Job des neuen Krisenberaters der Regierung. Die Neos beklagen zu niedrige Anforderungen in der Ausschreibung.

Vor mittlerweile mehr als zwei Jahren, am Nationalfeiertag 2021, einigten sich ÖVP und Grüne vage auf ein „Krisensicherheitsgesetz“. Die Idee dahinter seien, so der damalige Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP), eine „raschere Abstimmung, klare Zuständigkeiten und eine bessere Vorbereitung“ im Krisenfall. Teile davon nahm man sich schon im Regierungsprogramm vor. Kurz zusammengefasst: Vorgesehen ist etwa die Einrichtung eines Bundes-Krisensicherheitskabinetts unter Führung des Kanzleramtes und der Bau eines „Bundeslagezentrums“ im Innenministerium.

Eine zentrale Rolle soll gänzlich neu erfunden werden, und zwar ein „Berater der Bundesregierung“. Laut Gesetz ist es dessen Aufgabe, die Regierung „gesamthaft strategisch in Fragen der Krisenvorsorge, der Krisenbewältigung, der umfassenden Landesverteidigung, der nationalen Sicherheit“ und so fort zu beraten. Eine bundesweite Krise kann laut Gesetz etwa dann ausgerufen werden, wenn „Gefahr außergewöhnlichen Ausmaßes für das Leben oder die Gesundheit der Bevölkerung oder eines großen Personenkreises“ besteht. Ob gerade eine Krise herrscht und neue Formen der Koordinierung einzusetzen sind, befindet die Regierung künftig gemeinsam mit dem Hauptausschuss des Nationalrates.

Am 1. Jänner 2024 ist das Gesetz nun in Kraft getreten – wenn auch in abgespeckter Form. Grund dafür waren massive Proteste der Opposition im Vorfeld des im Vorjahr gefassten Parlamentsbeschlusses. Eigentlich wollten ÖVP und Grüne auch das Bundesheer im Krisenfall für Assistenzleistungen sowie für Präventionsmaßnahmen heranziehen. Die dafür erforderliche Verfassungsänderung scheiterte aber an den Absagen von SPÖ und FPÖ.