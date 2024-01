Wieso Viktor Orbán tatsächlich EU-Ratspräsident werden könnte

Charles Michel (re) bringt alles durcheinander. Seine Ankündigung, das Amt als Ratspräsident vorzeitig zurückzulegen, hat fünf Monate vor der EU-Wahl das Brüsseler Personalkarussell eröffnet. Hier zu sehen mit dem belgischen Premier Alexander De Croo (li.) und Ursula von der Leyen, der aktuellen EU-Kommissionspräsidentin am 5. Jänner 2024.

Charles Michel (re) bringt alles durcheinander. Seine Ankündigung, das Amt als Ratspräsident vorzeitig zurückzulegen, hat fünf Monate vor der EU-Wahl das Brüsseler Personalkarussell eröffnet. Hier zu sehen mit dem belgischen Premier Alexander De Croo (li.) und Ursula von der Leyen, der aktuellen EU-Kommissionspräsidentin am 5. Jänner 2024. APA / AFP / Benoit Doppagne

In fünf Monaten wird in der EU gewählt. Das Brüsseler Personalkarussell ist sehr abrupt angelaufen, weil Ratspräsident Charles Michel seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt hat. Zu Gast in dieser Folge ist EU-Experte Michael Laczynski. Es geht um die Arbeit der EU bis Juni, Brüsseler Tob-Jobs, die Zukunft von Ursula von der Leyen und warum sich Brüssel jetzt vor einem Ratspräsidenten namens Viktor Orbán fürchtet

Gast: Michael Laczynski, Ressortleiter EU, „Die Presse“

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

