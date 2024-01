Kennengelernt haben wir uns, als Rapid 1967 gegen die Bayern im Europacup gespielt hat. Es war im Viertelfinale, in Wien haben wir mit 1:0 gewonnen, ich habe das Tor geschossen. In München haben wir in der Verlängerung leider mit 0:2 verloren. Bayern gewann den Cup der Cupsieger dann im Finale gegen Glasgow Rangers. Ich wechselte daraufhin zu Nürnberg und wurde deutscher Meister, habe gegen Bayern wieder sehr gut gespielt. Wahrscheinlich haben sie mich dann deshalb geholt. Es war gut: Nürnberg ist abgestiegen und ich wurde mit Beckenbauer, Gerd Müller etc. Meister und Cupsieger. Es war ein extremer Lauf für mich aus sportlicher Sicht.