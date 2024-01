Tempolimit: ÖVP-Finanzminister Brunner wurde Führerschein entzogen

Dem ÖVP-Finanzminister muss wegen einer Überschreitung des Tempolimits seinen Führerschein abgeben. Er bedaure das und entschuldige sich dafür, heißt es aus seinem Büro.

Nach seinem schweren Sturz vor knapp einem Jahr mit einem Elektroscooter in der Wiener Innenstadt, der ihn einige Tage ins Krankenhaus verfrachtete, passierte am Samstag Magnus Brunner der nächste „Verkehrsunfall“: Wie der „Kurier“ zuerst berichtete, musste der ÖVP-Finanzminister wegen zu schnellen Fahrens seinen Führerschein für vier Wochen abgeben. Auf Nachfrage der „Presse“ in seinem Büro bestätigt man den Bericht.

Laut Finanzministerium sei Brunner am Samstag in Vorarlberg privat - laut „Kurier“ in seinem Dienstwagen, einem BMW 7 - unterwegs gewesen. Auf dem Weg zu einem privaten Termin soll er das Tempolimit (80 km/h) deutlich überschritten haben. Im Finanzministerium bestätigte man, dass Brunner seinen Führerschein abgeben musste. Um wie viel Brunner das Limit überschritten hat, ist unklar. Brunner „bedauert diesen Vorfall und entschuldigt sich hierfür“, heißt es aus seinem Büro.

(red.)