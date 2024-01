Während der serbische Präsident Vučić gratuliert, ließen die USA am Vorabend zwei F16-Jets über Bosnien fliegen - ein Zeichen der Solidarität für die territoriale Integrität des Landes.

Der serbische Teil von Bosnien-Herzegowina, die Republika Srpska, feiert an diesem Dienstag zum siebenten Mal ihren Feiertag, auch wenn dieser vom gesamtstaatlichen Verfassungsgericht bereits dreimal für verfassungswidrig erklärt wurde. Strafrechtlich musste sich in dem kleineren Landesteil dafür allerdings bisher niemand verteidigen.

Das im Juli abgeänderte Strafgesetz sieht wegen Verstoßes gegen die Verfassung nun Haftstrafen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren für die verantwortlichen Amtsträger vor, dazu auch ein Amtsverbot.

Zwei US-Jets flogen als Solidaritätsbekundung am Montag über Bosnien. Die US-amerikanische Botschaft in Sarajewo erklärte, der Flug der zwei F16-Jets sei eine Demonstration des US-Engagements für Bosniens territoriale Integrität angesichts „sezessionistischer Aktivität.

Republikgründung als Kriegsauslösung

Die im Jänner 1992 gegründete Republika Srpska gilt den beiden anderen bosnischen Staatsvölkern, den Bosniaken und Kroaten, als einer der Kriegsauslöser sowie als Beginn der ethnischen Säuberungen und Kriegsverbrechen. An der Spitze der Republika Srpska befanden sich damals drei bosnisch-serbische Politiker - Radovan Karadzic, Biljana Plavsic und Momcilo Krajisnik -, die später vom UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien verurteilt wurden.

Gratulationen zum verfassungswidrigen Feiertag erhielt der für seine seapartistischen Ziele bekannte Präsident der Republika Srpska Milorad Dodik von Serbiens Präsident Aleksandar Vučić. Belgrad würde das Dayton-Friedensabkommen (Anm. aus dem Jahre 1995) und die Gebietseinheit Bosnien-Herzegowinas unterstützen, es widersetze sich jedoch einer „Abschaffung oder Erniedrigung der Republika Srpska“, ließ Vučić in seiner Gratulation laut Medienberichten wissen.

Wie in den Jahren zuvor wird die Republika Srpska den Feiertag am Nachmittag erneut mit einer Polizeiparade in Banja Luka begehen. Zum zweiten Mal soll es auch einen „Ehrenmarsch“ geben, an dem sich Familienangehörige der im Krieg 1992-1995 gefallenen bosnisch-serbischen Soldaten beteiligen. Wie beim Marsch des „Unsterblichen Regiments“ in Moskau werden auch sie Fotografien ihrer Verstorbenen tragen. (APA)