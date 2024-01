Signa setzt Verkauf aus: Die Odyssee des Lamarr-Nachlasses

Nach Aufregung in den sozialen Medien, hat der Insolvenzverwalter jetzt das Verkaufsangebot des Nachlasses der Hollywoodschauspielerin ausgesetzt. Wiener Museen und Archive bekommen so Zeit, sich dafür in Position zu bringen. Die Frage ist, was dann mit dem Namensrecht für das Kaufhaus passiert.

Der Nachlass des in Wien geborenen Hollywoodstars Hedy Lamarr steht unter keinem guten Stern, zumindest scheint sein Weg ein steiniger zu sein. Jetzt führte ihn dieser sogar in die Insolvenzmasse der Signa Holding. Dort schien (zumindest bis Dienstag) ein Schätzgutachten des prominenten Nachlasses (15.000 Euro) in der Ediktdatei auf. Die „Verwertung“, steht da, solle im Rahmen einer Versteigerung oder als Gesamtpaket erfolgen, allerdings als ein Konvolut, der Erwerb „einzelner Gegenständen“ sei nicht möglich.