Mit dem neuen Jahr stehen auch zahlreiche Änderungen ins Haus. Ein Auszug aus den wichtigsten Neuerungen.

Mit 1. Jänner 2024 traten weitere Maßnahmen zur Abschaffung der Kalten Progression in Kraft. Damit wird dem Phänomen entgegengewirkt, dass Arbeitnehmern trotz mehr Gehalt weniger überbleibt. Auch zur CO2-Bepreisung, der neuen ORF-Gebühr, der Absetzbarkeit von Spenden, abgelaufenen E-Cards ohne Bild und härteren Strafen für Raser gibt es einiges zu wissen.

Steuern

Ab Jänner 2024 steigt die erste Tarifstufe um 9,6 Prozent auf 12.816 Euro jährlich, die zweite um 8,8 auf 20.818 Euro, die dritte um 7,6 auf 34.513 Euro und die vierte um 7,3 auf 66.612 Euro. Dadurch sollen insbesondere Personen mit niedrigen und mittleren Erwerbseinkommen profitieren. Angehoben wird auch der Gewinnfreibetrag für Selbstständige, und zwar von 30.000 auf 33.000 Euro.

Steuerliche Begünstigungen kamen ebenfalls ab 1. Jänner für Überstunden. Die ersten zehn Überstunden sind derzeit im Ausmaß von höchstens 86 Euro monatlich steuerfrei, künftig bis 120 Euro. Um der angespannten Personalsituation kurzfristig zu begegnen, können für die Kalenderjahre 2024 und 2025 befristet für die ersten 18 Überstunden im Monat bis zu 200 Euro steuerfrei ausbezahlt werden.

Erhöht wird ab dem Veranlagungsjahr 2024 auch der Kindermehrbetrag. Dieser wird künftig bei Vorliegen der Voraussetzungen bis zu 700 Euro anstatt wie bisher 550 Euro betragen. Zusätzlich wird jener Zuschuss, den Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen zur Kinderbetreuung gewähren können, von 1000 Euro steuerfrei auf 2000 erhöht und die Altersgrenze der begünstigten Kinderbetreuung von 10 auf 14 Jahre angehoben.

Pensionen

Die Pensionen steigen heuer um 9,7 Prozent. Bei einem Gesamtpensionseinkommen über 5850 Euro monatlich brutto ist eine Erhöhung um einen Fixbetrag von 567,45 Euro vorgesehen. Die Ausgleichszulage, quasi die Mindestpension, wird von aktuell 1110,26 auf 1217,96 Euro angehoben, für Paare auf 1921,46 Euro.

Dazu kommt ein Ausgleichszulagenbonus, wenn mindestens 30 Beitragsjahre in der Pensionsversicherung erworben wurden. Der Richtsatz beträgt 1325,24 Euro und der Bonus maximal 180,31 Euro.

Von Vorteil für Neupensionisten des Jahres 2023 ist, dass für sie die Aliquotierung weiter ausgesetzt ist. Das heißt, sie bekommen nächstes Jahr die volle Erhöhung, egal in welchem Monat sie den Ruhestand angetreten haben.

2024 erstmals schlagend wird die Anhebung des Frauenpensionsalters. Weibliche Versicherte, die zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1964 geboren sind, können erst mit 60,5 Jahren in Pension gehen. Für die Geburtsstichtage 1. Juli bis 31. Dezember 1964 erhöht sich das Regelpensionsalter auf 61 Jahre.

CO2-Steuer

Erhöht wird die CO2-Bepreisung. Diese wurde 2022 mit 30 Euro pro Tonne eingeführt und für 2023 auf 32,5 Euro erhöht. Trotz Forderungen nach einer Aussetzung der Erhöhung wird diese für 2024 auf 45 Euro erhöht. Im Jahr 2025 soll sie dann noch einmal auf 55 Euro steigen. 2024 zahlt man damit aufgrund der zusätzlichen CO2-Bepreisung an der Zapfsäule inklusive Umsatzsteuer in Summe 13,5 Cent je Liter Diesel und 12,3 Cent je Liter Benzin. Damit kommt es zu einer Erhöhung an der Zapfsäule um 3,7 bzw. 3,4 Cent je Liter.

Dafür gibt es auch im kommenden Jahr wieder den Klimabonus, dessen Höhe sich an der CO2-Bepreisung orientiert und im Laufe des ersten Halbjahres 2024 festgelegt wird.

Verkehr

Mit der neuen Autobahnvignette 2024 gibt es die Möglichkeit, eine 1-Tages-Vignette für 8,60 Euro zu kaufen. Das Klimaticket wiederum gibt es ab 2024 einmalig zum 18. Geburtstag kostenlos. Es kann innerhalb von drei Jahren abgeholt und eingelöst werden.

Auch im neuen Jahr wird der Kauf eines privaten E-Autos mit bis zu 5000 Euro, Ladekabel bzw. Wallboxen mit bis zu 600 Euro gefördert.

Harte Strafen für Raser: Bei extremer Geschwindigkeitsübertretung (mehr als 80 km/h im Ortgebiet und mehr als 90 km/h außerorts) kann das Auto ab März 2024 beschlagnahmt und in weiterer Folge auch versteigert werden.

Ab dem 7. Juli 2024 sind zahlreiche neue Fahrassistenzsysteme (zum aktiven Spurhalten, zur Speicherung von Unfalldaten, zur Geschwindigkeitsdrosselung etc.) für Neuwagen verpflichtend.

ORF-Gebühr

Mit dem neuen Jahr kommt auch eine neue ORF-Gebühr. Jeder Haushalt in Österreich muss sie künftig zahlen – es sei denn, man ist befreit von den Gebühren. Je nach Bundesland kostet sie monatlich dann 15,30 bis 20,30 Euro.

E-Card

Mit 15. Jänner werden alle E-Cards ohne Fotos gesperrt. Ausgenommen davon sind unter 14- und über 70-Jährige.

Spenden

In Kraft trat mit 1. Jänner die Reform der Spendenabsetzbarkeit. Spendenbegünstigte Zwecke werden künftig an die Gemeinnützigkeit geknüpft. Ab 2024 können alle gemeinnützigen Vereine und Körperschaften, die die Kriterien der Gemeinnützigkeit erfüllen, einen Spendenabzugsbescheid beantragen, die Antragsstellung ist ab April möglich. Dadurch können etwa Kultur- und Sportinitiativen profitieren.

An der neuen Regelung stießen sich mehrere NGOs, denn Organisationen, deren Verhalten nicht im Einklang mit der österreichischen Rechtsordnung stehe, können von den Spendenbegünstigungen ausgeschlossen werden. Greenpeace und weitere Organisationen befürchten, dass zivilgesellschaftlicher Protest zum Entzug der Spendenabsetzbarkeit führen könnte.

Geld für Sanierung

Mehr Geld gibt es für Heizungstausch (75 Prozent der Kosten werden im Schnitt übernommen) und Gebäudesanierung (300 statt 100 Euro pro Quadratmeter). Photovoltaik-Anlagen, bis zu einer Leistung von 35 Kilowatt Peak, sind seit 1. Jänner 2024 von der Umsatzsteuer befreit. (Red./APA)