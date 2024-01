Nachtrag zu den Königen

Mehr als 110.000 Sternsinger und Begleiter trotzten heuer wieder teils rauem Winterwetter. Ein paar Anekdoten dazu aus einer Gemeinde in der Nähe von Wien.

Grauslich war bei uns der Samstag. Kalt, windig, Regen, bisweilen Graupel. Winter halt. Soll’s im Jänner ja geben, die Jungen kennen das oft nimmer. Jedenfalls rückten da die Sternsinger noch einmal aus. Was eine Gruppe von denen in einer Gemeinde südlich von Wien an dem Tag so erlebt hat, dazu hier nur ein paar Anekdoten.

(1) Da war am nördlichen Ortsrand das Haus mit den drei Frauen wohl slawischen Hintergrunds, die sagten, sie seien zwar gar nicht katholisch, „aber kommt nur herein, Segen ist immer gut. Auch gut für Enkelkinder. Harhar!“ Sie gaben nur fünf Euro, aber Limo, Süßes und Jause endlos. Danke!

(2) Woanders waren sich die Leute, die ebenfalls irgendeinen fremden Hintergrund zu haben schienen, unsicher: „Seid ihr Halloween?“ Nun ja, das ist halt schon etwas her, gell. Man hat’s den Leuten erklärt und zog zunächst spendenlos weiter. Jemand von denen kam dann aber nach, beobachtete das Treiben der Sternsinger eine Weile und steckte schließlich etwas in die Kasse. Wunderbar. Vergelt’s Gott!

(3) ­Vor einem schnieken Haus stehen zwei sehr teure E-Karren. Läuten. Fenster geht auf. Frau schaut raus. Fenster geht zu. Nix passiert. Abgang. Jemand in der Sternsingertruppe sagt dann später: „Je größer die Autos, desto weniger spenden sie oft.“ Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Alles Gute.

(4) Ein Mann fragt, wo denn „der Schwarze“ sei . Also der dunkle König, der ehrenvoll für Afrika steht. (Ob das Caspar, Melchior oder Balthasar war bzw. ist, ist übrigens bis heute unklar, es gibt da verschiedene Darstellungen.) Leider gibt‘s keinen schwarzen König in der Gruppe. Einer der Könige sagt dann cool: „Der ist heut krank.“ Der Mann lächelt, gibt einen Schein in die Box. Merci!

Tja, so ist das dann halt auch mit der Cancel Culture. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wie dem auch sei: Man sammelte allein in diesem Städtchen südlich von Wien mehr als 15.000 Euro für die Sternsingeraktion. Jubel! (wg)

