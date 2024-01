Anmerkungen zum Salzburger Bestellungsstreit

Bei näherem Hinsehen erweisen sich die Rektorswahl in Salzburg und das Erkenntnis des BVwG als weit komplexer als wahrgenommen.

Die Hackeln fliegen tief in Salzburg, nachdem die Rektorswahl auf Irrungen und Wirrungen stößt, die die Grenzen des Grotesken schon längst überschritten haben. Man könnte dies als Salzburger Lokalnotiz abtun, die schon außerhalb der Universitätsmauern kaum mehr jemand versteht, geschweige denn jemand außerhalb der sonst so friedfertigen und geruhsamen Bischofsstadt. Seit dem 11. Dezember 2023 liegt aber ein Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) zum Aufsichtsbeschwerdeverfahren vor, das die Salzburger Querelen heraufbeschworen hat. Ein spürbares Aufatmen ging durch die Medien: Politische Einflussnahme war abgewehrt worden, so der Tenor, die gerechte Sache hat gesiegt.

Bei näherem Hinsehen erweist sich die Salzburger Situation allerdings als weit komplexer, die nunmehr getroffene Entscheidung als weit problematischer als bislang überwiegend wahrgenommen.

Kein Zweifel: Das Vorliegen von Kontroversen in Salzburg kann schwerlich geleugnet werden. Aber wer ist in einem System wie jenem des österreichischen Universitätsgesetzes, das autokratische Entscheidungsstrukturen vorsieht und weitgehend entdemokratisiert worden ist, der zuständige Richter, wenn Reformen durchgezogen werden und dagegen der Einwand undemokratischer Vorgangsweisen erhoben wird – von Gremien, die aber selbst schwerlich den Anspruch auf umfassende demokratische Repräsentanz erheben können? Eine ministerielle Aufsicht, die als reine Rechtsaufsicht verfasst worden ist? Oder gar nachfolgend die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, die umso mehr allein eine rechtliche Kontrolle vornehmen können? Das ganze Aufsichtsbeschwerdeverfahren hat die diesbezüglichen Mängel im UG mehr als verdeutlicht; das nachfolgende Gerichtsverfahren müsste nun dringend den Gesetzgeber auf den Plan rufen.

So sind im Salzburger Bestellungsstreit Interessenkonflikte unübersehbar. Präsentiert wurde er aber immer stärker als medialer Schaukampf über die Leistungsbeurteilung des früheren Rektors, getarnt als Rechtsstreit – ein unhaltbares Unterfangen.

Wer ist hier der Richter?

Eine Leistungsbeurteilung kann in Extremfällen sicherlich auch zu einer rechtlichen werden – wenn klare Gesetzesverstöße oder sogar strafrechtliche Vergehen vorliegen. Aus gutem Grunde sehen alle Rechtsordnungen des EMKR-Systems in solchen Fällen qualifizierte Verteidigungsrechte des Beschuldigten, auf jeden Fall aber ein umfassendes Anhörungsrecht und – soweit das Strafrecht angesprochen wird – auch die Unschuldsvermutung vor. In diesem Zusammenhang sind wohl die gravierendsten Beanstandungen gegenüber der vorliegenden BVwG-Entscheidung zu erheben: Wie ist es möglich, dass darin gegenüber dem früheren Rektor der Vorwurf des „schwerwiegenden Verstoßes gegen das Universitätsrecht“ erhoben wird, das die strafrechtliche Ebene zumindest berühre? Ohne dass dem in dieser Form Beschuldigten zumindest die Möglichkeit einer umfassenden Verteidigung eingeräumt wird und ohne Gewährung aller Garantien eines strafrechtlichen Verfahrens? Ein solcher Vorwurf dürfte den derart Beschuldigten nicht nur in seiner beruflichen Laufbahn schwer beeinträchtigen, sondern auch gesellschaftlich brandmarken, ohne dass ihm – da nicht Partei – irgendeine Möglichkeit zur wirksamen Verteidigung oder auch nur Rechtfertigung geboten wird.

Die weitere, rein rechtliche Frage, ob ein Zweiervorschlag der Gesetzesvorgabe genüge, wird ebenfalls in einer Form beantwortet, die gravierende Zweifel aufwerfen muss. Laut BVwG genügt für die Wahl des Rektors durch den Universitätsrat auch ein Zweiervorschlag. Der Gesetzestext ist aber eindeutig, wenn in § 23 Abs 3 UG ein Dreiervorschlag verlangt wird. Auch die Erläuterungen des Gesetzgebers lassen keinen Zweifel daran, dass Vorschläge des Senats, die weniger als drei Kandidatinnen und Kandidaten enthalten, vom Universitätsrat zurückzuweisen sind. Das BVwG stützt sich aber für die gegenteilige Auffassung auf die – soweit ersichtlich – durch keine Rechtsprechung belegte Äußerung einer Innsbrucker Kollegin.

Zutreffend wird in den Erläuterungen des Weiteren ausgeführt, dass der Fall, wonach der Senat zur Entscheidung kommen könne, dass weniger als drei geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung stehen, praktisch nicht eintreten könne, da bereits die Findungskommission einen entsprechenden Vorschlag erstellen musste. Es widerspricht jeglicher Lebenserfahrung, dass für derart prestigeträchtige, hoch dotierte und mit weitreichenden Gestaltungsfunktionen verbundene Positionen weniger als drei geeignete KandidatInnen zur Verfügung stehen sollten. Umgekehrt wäre es für jede Universität ein Leichtes, ihre Sondersituation zu behaupten, mit welcher nur zwei oder vielleicht überhaupt nur ein Kandidat oder eine Kandidatin (möglicherweise mit besonderem Lokalbezug) zurechtkommen würden.

Aus gutem Grund hat der Gesetzgeber deshalb einen Dreiervorschlag zwingend vorgeschrieben: Einmal, um einer Provinzialisierung vorzubeugen und internationale Kompetenz einzubeziehen, zum anderen aber auch, um dem Universitätsrat ein Mindestmaß an Auswahl zu belassen. Wenn ein Zweiervorschlag zulässig sein sollte, dann wird das möglicherweise auch für einen Einservorschlag gelten und damit würde das „universitäre Verfassungsgefüge“ eine grundlegende Umgestaltung erfahren.

Bislang (bedenkliche) Praxis

Allerdings gibt es für einen „Einservorschlag“ bereits prominente Praxis, die vom BMBWF nicht gerügt worden ist (2019 in Bezug auf Graz) und damit wird das Durcheinander perfekt.

Gegen diese Entscheidung wäre (abgesehen von einer Verfassungsbeschwerde) innerhalb von sechs Wochen eine außerordentliche Revision an den VwGH möglich. Wie gezeigt, wäre dies dringend geboten, da sonst das, was bislang (bedenkliche) Praxis war, in Zukunft auf Rechtsprechung gestützt wäre. Viel bedenklicher noch wäre der Umstand, dass dann der Vorwurf schwerwiegender Verstöße „mit Strafrechtsberührung“ im Raum stehen bliebe, gegen welchen sich der derart Beschuldigte nicht wirksam wehren kann – eine rechtsstaatlich absolut inakzeptable Situation!

Das UG hat sich – erneut – als dringend reformbedürftig erwiesen. Selbst schlimmste Missstände bei Berufungsverfahren eröffnen keinen wirksamen Zugang zu einem Gericht. Dies ist eindeutig EU-rechtswidrig, so wie die aktuellen Entwicklungen in Salzburg mit der EU-Grundrechtecharta kaum vereinbar sein dürften.

Dem Einsatz für Internationalität und Leistung ist nicht automatisch der Vorzug zu geben vor einem vielleicht etwas gemütlicheren, wenn nicht gar behäbigeren Zugang zur Universitätsrealität. Die jeweilige Festlegung wäre aber offen und fair zu diskutieren (vielleicht vor einer Universitätsversammlung mit Mitentscheidungsrecht) und auf keinen Fall mit Vorwürfen bezüglich einer „Strafrechtsberührung“, ohne Möglichkeit einer wirksamen Verteidigung zu konterkarieren!

