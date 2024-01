Ecuador bekommt die Banden nicht in den Griff

Früher galt Ecuador als relativ sicher. Jetzt versinkt es in Chaos und Gewalt. Sogar die albanische Mafia mischt mit. Hilft diesmal der Ausnahmezustand?

Buenos Aires/Quito. Ecuadors Staatschef hat also den Ausnahmezustand ausgerufen. Daniel Noboa verkündete zu Wochenbeginn, dass die Sicherheitskräfte „jegliche politische und rechtliche Unterstützung für ihre Aktionen“ erhalten. „Die Zeit ist vorbei, in der Drogenhändler, Auftragskiller und das organisierte Verbrechen der Regierung diktieren, was geschieht“, sagte Noboa in einer Videobotschaft.

Diese wurde versendet, nachdem das 18-Millionen-Land einen weiteren Tag voller Chaos, Gewalt und Unsicherheit durchlebt hatte. In den frühen Morgenstunden wurden sechs Gefängnisse von Häftlingen übernommen. Die Geschehnisse drangen nach außen durch Videos, die Insassen gefilmt und geteilt hatten. Zu sehen sind Wachkräfte am Boden, mit Messern und Pistolen am Kopf, gezwungen, die gleiche Botschaft auszusprechen: Die Regierung solle davon absehen, Gefangene zu verlegen. Offenbar waren entsprechende Pläne der Behörden in die Haftanstalten durchgestochen worden.

Der nun verhängte Ausnahmezustand soll 60 Tage andauern. Er beinhaltet eine Ausgangssperre von 23 Uhr bis fünf Uhr morgens. Zudem wurden die Gefängnisse und deren Umgebungen zu Sicherheitszonen erklärt, um genauere Kontrollen zu ermöglichen.

Krieg um Drogenrouten

Für den 35-jährigen Noboa, der seit dem 23. November regiert, ist es der erste Ausnahmezustand, nachdem sein Vorgänger Guillermo Lasso diese Maßnahme 20 Mal angewendet hatte. Ohne Erfolg. Der vormalige Bankier war vorzeitig aus dem Amt geschieden und machte so den Weg frei für den jungen, in Miami geborenen und an der deutschen Humboldt-Schule ausgebildeten Ökonomen , dessen Vater der größte Bananenxeporteur des Landes ist.

Ecuador galt in der Vergangenheit als relativ sicheres und stabiles Land, aber die Kriminalität ist in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt. Angeheizt durch die Präsenz mexikanischer Narcos, aber auch der kolumbianischen und sogar der albanischen Mafia, die lokale kriminelle Banden infiltriert und einen brutalen Verteilungskrieg um die Exportrouten ausgelöst haben.

Dahinter steht eine langanhaltende politische Krise, nachdem das Land zwischen 2007 und 2017 vom Linkspopulisten Rafael Correa regiert worden war. Dieser hatte zunächst, bestärkt durch Chinas Rohstoffhunger, die Staatsausgaben deutlich gesteigert und dem Land sowie seiner Bewegung Auftrieb verschafft. Aber als die Rohstoffpreise sanken, musste er große Kredite aufnehmen, um die populistische Fiesta nicht beenden zu müssen. Die Rechnung bekamen Correas Nachfolger Lenin Moreno und Guillermo Lasso, die hart sparen mussten, was sich auch auf Polizei, Justiz und Strafvollzugsbehörden auswirkte.

Der blutigste Wahlkampf

Die Pandemie sowie die destruktive Politik des später in Abwesenheit wegen Korruption verurteilten Correas verschärften die Staatskrise ebenso wie Sparauflagen des IWF. Der konservative Lasso bekam nach seiner Wahl 2021 nie richtig Boden unter die Füße, weil seine Regierung keine Mehrheit im Parlament hatte. Und der Wahlkampf, der Noboa ins Amt brachte, wurde zum blutigsten in der Geschichte. Der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio wurde auf offener Straße von kolumbianischen Auftragskillern erschossen.

Der Mann, den viele für den Auftraggeber halten, steht nun wieder im Zentrum: Adolfo Macías, alias „Fito“, war am Sonntag aus seiner Zelle im Regionalgefängnis von Guayaquil geflohen, offenbar mithilfe von zwei Wächtern. Der Anführer der Bande „los Choroneros“ wurde zur Höchststrafe von 34 Jahren verurteilt und organisiert seit mehr als zehn Jahren den Drogenkrieg aus dem Gefängnis heraus. Die Pläne des neuen Präsidenten, der den Bau von zwei Spezialgefängnissen für Drogenbosse in Auftrag gegeben hat, könnten die Flucht ebenso motiviert haben wie der Befehl zur Verlegung. Fito sollte in die sichere Anstalt „La Roca“ gebracht werden.