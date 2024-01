Wenn Antony Blinken in Israel Tacheles redet

Antony Blinken‘s bei seinem Treffen mit Mohammed bin Salman, dem saudischen Kronprinz, in der Oase al-Ulla im Nordwesten des Königreichs.

Der US-Außenminister verstärkt den Druck auf die Regierung Netanjahu. Er drängt auf eine Zweistaaten-Lösung mit den Palästinensern und fordert eine Deeskalation mit der Hisbollah.

Die Reisen in den Nahen Osten ringen Antony Blinken alle Register der Diplomatie ab. Zum vierten Mal seit Kriegsbeginn vor drei Monaten jettet der US-Außenminister nun schon durch die Krisenregion, und er hat es dabei mit so schwierigen wie egozentrischen Staatsmännern zu tun wie Recep Tayyip Erdoğan, Mohammed bin Salman (MbS) oder Benjamin Netanjahu.

Der türkische Präsident verweigerte ihm eine Pressekonferenz zum Auftakt seines Trips in der Türkei. Der saudische Kronprinz, der ihn einmal schon stundenlang warten hatte lassen, empfing Blinken diesmal in einem Zelt in der Oase al-Ulla, seinem Wüstencamp im Nordwesten des Königreichs. MbS gab dem US-Chefdiplomaten eine Botschaft samt Forderung nach einem Ende des Gaza-Kriegs und einer Zweistaatenlösung für die Palästinenser im Austausch gegen eine mögliche Anerkennung Israels mit auf den kurzen Flug übers Rote Meer und den Sinai nach Tel Aviv.

„Direkt und hart“