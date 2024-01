Grüner EU-Abgeordneter Waitz will erneut antreten

Die Grünen entscheiden am 24. Februar über ihre Kandidatenliste für die EU-Wahl am 9. Juni.

Der Grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz will erneut bei den Europawahlen im Juni antreten. „Seit 2017 vertrete ich die österreichischen Grünen im Europaparlament“, erklärte er am Mittwoch in einer Aussendung. Wer für die österreichischen Grünen ins Rennen geht, wird auf dem Bundeskongress der Partei am 24. Februar in Graz entschieden.

Mit dem Grünen Deal („European Green Deal“) seien wichtige Schritte gegen die Klimakatastrophe vorgelegt worden, schreibt Waitz. „Vieles muss aber noch passieren, damit unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft haben. Auch die grüne Transformation der europäischen Wirtschaft und Landwirtschaft wird in der nächsten Legislaturperiode weiter zu gestalten sein.“

Sara Wiener tritt nicht mehr an

Aktuell sitzen für Österreichs Grüne drei Abgeordnete im Europäischen Parlament. Neben Waitz sind dies Monika Vana und Sara Wiener. Letztere gab am gestrigen Dienstag bekannt, nicht erneut antreten zu wollen.

Beim Bundeskongress wird es vor allem auch um die Frage gehen, wer Spitzenkandidatin oder -kandidat der Partei wird. Abgesagt für die Wahl im Juni haben bereits zwei politische Schwergewichte der Partei: Umweltministerin Leonore Gewessler und Justizministerin Alma Zadić. Als mögliche Kandidatin wird Klima-Aktivistin Lena Schilling gehandelt.

Die Europawahlen finden in allen 27 Mitgliedstaaten zwischen 6. und 9. Juni 2024 statt. In Österreich wird am 9. Juni gewählt. (APA)