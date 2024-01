49-Jähriger nach Gondelabsturz in Tirol weiter in kritischem Zustand

Die Gondel stürzte in einer Höhe von acht bis zehn Metern auf unwegsames Gelände ab.

Die Gondel stürzte in einer Höhe von acht bis zehn Metern auf unwegsames Gelände ab. APA / BMI / FLUGPOLIZEI

Eine dänische Familie wurde schwer verletzt. Der Vater liegt nach einer Operation auf der Intensivstation. Sein Zustand ist weiterhin lebensbedrohlich.

Sechs Menschen sind am Dienstagvormittag im Tiroler Skigebiet Hochoetz verletzt worden. Ein Baum fiel auf das Tragseil einer Seilbahn, woraufhin eine Gondel abgestürzt ist. Darin befand sich eine dänische Urlauberfamilie. Drei Mitglieder wurden schwer verletzt, der Vater lebensgefährlich.

Der 49-Jährige wurde am Dienstag noch operiert und liegt seither auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik. Sein Zustand ist weiterhin kritisch, teilt Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger der „Presse“ Mittwochvormittag mit. Sein 20-jähriger Sohn liegt ebenfalls in der Klinik. „Sein Zustand war nie lebensbedrohlich“, sagt Schwamberger. Er liege auf der Beobachtungsstation. Seine 19-jährige Schwester und 46-jähriger Onkel befinden sich im Spital in Zams.

Deutsches Paar verletzt

Auch ein deutsches Paar wurde bei dem Unfall verletzt. Es befand sich in der Gondel vor jener, die abgestürzt ist. Durch die Schwingungen des Seils - gerissen ist es nicht - erlitten sie Verletzungen und einen Schock. Sie alle und weitere Zeugen sollen am Mittwoch befragt werden.

Gegen 10.20 Uhr waren mehrere Bäume umgestürzt, einer fiel auf das Tragseil bzw. die Verankerung der Gondel. Daraufhin stürzte die Gondel aus einer Höhe von acht bis zehn Metern ab, wie Hubert Juen, Bezirkspolizeikommandant von Imst, der „Presse“ mitteilte. Ein technischer Defekt wird jedenfalls ausgeschlossen.

Die Schwerverletzten wurden mittels Hubschrauber und Seil geborgen, was sich wegen des unwegsamen Geländes eher schwierig gestaltete. Warum die Gondel wegen des Baumes abgestürzt ist, wird noch untersucht. Das sei nämlich eigentlich sehr unwahrscheinlich, wie eine Sprecherin des Bergbahnunternehmens sagte. (schev)