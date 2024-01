Cycle Syncing, Unisex und Pfirsichfarben: Die Beauty-Trends 2024

Pantones Farbe des Jahres findet sich auch in der dekorativen Kosmetik wieder.

Der Jänner bringt einen frischen Start, auch was Beauty und Wellness angeht. Ein Blick auf die Trends, die 2024 in (und auf) aller Munde sein werden.

Im vergangenen Jahr waren es der Pony, gebleichte Augenbrauen und Lipgloss Nägel, heuer stellen sich wieder andere Beautytrends an, um Kosmetikregale und Tiktok-Kanäle zu überschwemmen. Einen Überblick der wichtigsten Neuerungen lesen Sie hier:

Cycle Syncing

Der weibliche Zyklus hat mehr Einfluss auf unser Leben, als man glauben mag. Seinen Lebensstil aber auch seine Hautpflege auf die natürlichen Hormonschwankungen im Zyklus abzustimmen, ist ein Trend, von dem wir 2024 noch viel hören werden. Dasselbe gilt für Hormon-Beauty. Darunter versteht man Hormoncremen, die auf den individuellen Hormonstatus abgestimmt sind und etwa Östrogene oder Progesteron enthalten.

Hautschutzbarriere

Eine verschlankte Beautyroutine liegt 2024 im Trend. Statt unzähligen Seren, Lotionen, Cremen und Peelings mit vielen unterschiedlichen Inhaltsstoffen, geht es in diesem Jahr darum, die Hautschutzbarriere und das natürliche Mikrobiom der Haut mit Inhaltsstoffen wie Probiotika zu stärken.

AI Beauty

Wie in vielen anderen Lebensbereichen wird auch künstliche Intelligenz vermehrt in der Beautywelt Einzug finden. Eines von vielen Beispielen: Bei Clockwork MiNiCURE lackiert ein Roboter die Nägel. Zu AI Beauty zählen aber auch Technologien, mit denen es möglich ist, virtuell Lippenstift- oder Make-up-Farben zu testen.

Unisex-Parfums

Düfte, die weder Mann noch Frau eindeutig zuzuschreiben sind, dominieren die Parfumtrends. Auf Tiktok hat der Hashtag #unisexfragrances über 8,8 Millionen Views.

Pantones Pfirsichtöne

Peach Fuzz ist die Pantone Farbe des Jahres. Diese wird sich auch in der dekorativen Kosmetik wiederfinden, als Rouge, Lippenstift oder Lidschatten.

Revival der 80er und 90er

In Sachen Haarstyle wird es voluminös. Frisuren wie jene der 90er-Jahre-Supermodels sind wieder en vogue. Außerdem: Lipliner, am besten so getragen, dass sie klare Konturen zeigen und auch einen unterschiedlichen Farbton zum Lippenstift haben, sind ebenfalls wieder gefragt.

