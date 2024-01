Jetzt doch: Türkis-Grün verkürzt Lehrerausbildung

Die Koalition hat sich auf eine Reform des Lehramtsstudiums geeinigt: Die Ausbildungszeit wird verkürzt, Theorie und Praxis sollen besser verbunden werden. Mit berufsbegleitenden Angeboten soll ein Master-Studium mit gleichzeitigem Berufseinstieg erleichtert werden.

Bis zuletzt gab es „Diskussionsbedarf“ unter den Koalitionspartnern. Jetzt dürfte sich Bildungsminister Martin Polaschek aber durchgesetzt haben: Das Lehramtsstudium wird reformiert. Türkis-Grün schickt einen entsprechenden Gesetzesentwurf in Begutachtung.

Konkret wird das Bachelor-Studium auf sechs Semester (180 ECTS) verkürzt und damit mit den meisten anderen Bachelor-Studiengängen gleichgesetzt. Bisher war der Bachelor-Abschluss für Lehramtsstudierende ja erst nach vier Jahren möglich. Das Masterstudium wird künftig für alle – Volkschullehrer und Sekundarstufenlehre – zwei Jahre dauern. Polaschek spricht von einem „bildungspolitischen Meilenstein“. Man schaffe ein modernes Studium, das den Erfordernissen der Schulen im 21. Jahrhundert gerecht wird.

Die Grünen hatten die Verkürzung der Studiendauer im Herbst noch abgelehnt. Wissenschaftssprecherin Eva Blimlinger hatte im „Standard“ erklärt: „Ich bin im Grunde nicht für eine Verkürzung.“ Die Vorstellung, dass der Lehrermangel an der Länge des Studiums hänge, sei nämlich falsch. Das Problem sei vielmehr, dass junge Lehrkräfte ausbrennen und das System verlassen. Statt der von Polaschek anvisierten Reform schlug Blimlinger vor, das Masterstudium während einer halben Lehrverpflichtung zu absolvieren.

Auch, was das angeht, tut sich nun etwas. Studierende, die schon während des Studiums in der Schule arbeiten, werden durch die Anrechenbarkeit ihrer praktischen Erfahrungen fürs Studium entlastet. Außerdem sollen es für sie verbesserte Mentoringangebote geben.

Im Zuge dieses Pakets soll sich auch im Dienstrecht für Junglehrer etwas ändern: So sollen diese prinzipiell bis zum Abschluss des Masters nur für maximal eine halbe Lehrverpflichtung eingesetzt werden, keinen Klassenvorstand übernehmen und keinen fachfremden Unterricht erteilen müssen. Diese Änderungen werden im Rahmen der kommenden Dienstrechtsnovelle eingebracht.

Mehr lesen Pisa-Studie: Drittel der Jugendlichen besucht Schule mit Lehrermangel

Neu ist auch eine Basisbildung, also verpflichtende Lehrveranstaltungen, in „Inklusiver Pädagogik“ und „Deutsch als Zweitsprache“ für alle Lehrerinnen und Lehrer. Diese sind als zusätzliche Schwerpunkte im Lehramtsstudium anzubieten. Im Master wird es außerdem mehr berufsbegleitende Angebote geben, außerdem eine institutionalisierte Abstimmung zwischen Universitäten/Pädagogische Hochschulen und Arbeitgeber (also den Bildungsdirektionen). (eho)