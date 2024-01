Auswandern im Alter: Wo es sich in der Pension gut leben lässt

Gutes Wetter und geringere Lebenshaltungskosten zieht Pensionisten ins Ausland. Wo man besonders gut im Ruhestand leben kann, will der „Global Retirement Index“ wissen.

Wohin in der Pension? In den Park, ins Kaffeehaus, oder alle Koffer packen und ein neues Leben beginnen? Der „Global Retirement Index“ von „International Living“ zeigt jedes Jahr, wo man seinen Ruhestand am besten verbringen kann. Echte Erfahrungen und Informationen von Menschen vor Ort und aus erster Hand stehen dabei im Mittelpunkt.

Platz 10: Kolumbien

Einer der größten Vorteile am Ruhestand in Kolumbien sind die relativ niedrigen Lebenshaltungskosten. Außerdem kann man relativ leicht von Ort zu Ort reisen. Es gibt Strände, Berge, den Amazonas und noch viel mehr zu erkunden. Auch die Sicherheitslage hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert. Große Städte wie Bogota, Medellín oder Cartagena bieten eine gut entwickelte medizinische Versorgung. Die WHO schätzt das Gesundheitssystem des Landes ähnlich ein wie jenes in den USA und Kanada, in den ländlichen Gebieten sieht es etwas anders aus. Spanisch sollte man halbwegs beherrschen, da viele Kolumbianer kein Englisch sprechen.

La Candelaria in Bogota. IMAGO/xsimonmayerx

Platz 9: Frankreich

Besonders Amerikaner zieht es in der Pension nach Frankreich. Das zeigen die Zahlen der Aufenthaltsgenehmigungen, die sich von 2021 auf 2022 ganze 26 Prozent erhöht haben. Der Grund: Wohnkosten sind hier durchschnittlich um 34 Prozent geringer als in den USA. Vor allem, wenn man sich nicht gerade an der Côte d‘Azur oder Städten wie Lyon niederlässt. Besonders beliebt bei Amerikanerin ist etwa die Dordogne-Region. Positiv zu erwähnen ist auch der öffentliche Verkehr und das Gesundheitssystem.

Platz 8: Malaysia

Das südostasiatische Land hat viel zu bieten, für Pensionisten eignet es sich aber vor allem auch aufgrund der niedrigen Lebenshaltungskosten. Die Kosten für Wohnen, Transport, Essen und auch Unterhaltung sind durchschnittlich ein Drittel oder ein Fünftel von dem in den USA. Ein Dreizimmerapartment am Strand in Penang kostet 900 Dollar pro Monat. Die zentrale Lage Malaysias macht es auch zu einem idealen Ausgangspunkt für Reisen nach Thailand, Indonesien, Singapur, Indien, Philippinen oder Vietnam. Malaysia bietet darüber hinaus eine gute Gesundheitsversorgung und Bildung, insbesondere in Penang, Kuala Lumpur und Kuching.

Ein Marktplatz in Kuala Lumpur. IMAGO/imageBROKER/alimdi / Arterra / Marica van der Meer

Platz 7: Griechenland

Mehr für sein Geld bekommt man auch in Griechenland. Hier sind die Lebenshaltungskosten mitunter 75 Prozent günstiger als in den USA. Ein Golden Visa kann man hier bekommen, wenn man 250.000 Euro für eine Immobilie investiert. Die Gesundheitsversorgung ist vor allem in Städten gut, nicht jedes Dorf oder jede Insel verfügt aber über ein Krankenhaus und Spezialisten. Expat-Gemeinden sind in Griechenland dafür umso leichter zu finden.

Platz 6: Ecuador

Das gemäßigt warme Klima spricht viele Ausländer in Ecuador an. Besonders beliebt sind die Regionen Cotacachi, Quito, Cuenca und Vilcabamba. Die Lebenshaltungskosten sind deutlich geringer als in den USA, außerdem zahlt man auch mit US-Dollar. Ein großes Apartment oder Haus gibt es schon für 600 Dollar. Die Einheimischen sind Fremden gegenüber offen, obendrein haben Senioren einen angesehenen Platz in der Gesellschaft. Das Gesundheitssystem ist leistbar und gut.

Der Vulkan Cayambe, davor Quito. IMAGO/imageBROKER/Herbert Berger

Platz 5: Spanien

Das Land ist seit Jahren im Ranking der beliebtesten Destinationen für den Ruhestand. Das Klima, die Kultur und der hohe Lebensstandard sind dafür verantwortlich. Ein komfortabler Lebensstil lässt sich hier durchschnittlich mit monatlich 2000 bis 3000 Dollar bewerkstelligen. Die Preise für Lebensmittel und Restaurantbesuche sind ebenfalls deutlich günstiger als in Nordamerika. Das Gesundheitssystem ist laut „International Living“ gut, private Krankenversicherungen zudem gut leistbar.

Platz 4: Panama

Mildes, sonnig-tropisches Klima, pazifische und karibische Strände und keine Hurrikans sprechen für das Land. Die USA und Kanada sind nicht weit entfernt, Ausländer zahlen keine Einkommensteuer und das Krankenwesen ist leistbar. Das sind nur einige der Vorteile, die Auswanderer an Panama sehen. Unterschiedliche Visaprogramme machen es Ausländern relativ leicht, in Panama Fuß zu fassen. Für digitale Nomaden eignet sich etwa das 18-monatige Temporary Telework Visa. Ein Pensionado Visa bekommt man mit einer Pension von monatlich ab 1000 Dollar und das Friendly Nations Visa bekommt man, wenn man eine Immobilie für 200.000 Dollar kauft oder das Geld auf einem lokalen Bankkonto hat.

Platz 3: Mexiko

Naturschönheiten, viele englischsprachige Einheimische, eine warmherzige Kultur und eine große Expat-Community sprechen für Mexiko als Pensionisten-Destination. Die Lebenskosten sprechen ebenfalls für sich. Selbst in touristischen Hotspots wie etwa Riviera Maya sind Immobilien erschwinglich, eine neue Wohnung kostet hier etwa 200.000 Dollar. Außerdem ist das Gesundheitswesen leistbar, inklusive Top-Spezialisten, heißt es.

Cafés und Geschäfte im farbenfrohen kolonialen Stadtzentrum von Aguascalientes im Norden von Mexiko. IMAGO/imageBROKER/alimdi / Arterra / Marica van der Meer

Platz 2: Portugal

Für Nordamerikaner ist es relativ einfach, in Portugal Fuß zu fassten. Das Visaverfahren ist unkompliziert, man muss den Führerschein nicht in der Landessprache machen und viele Einheimische sprechen Englisch. Mit 3000 Dollar im Monat lässt es sich hier gut leben. Außerdem zählt Portugal zu einem der sichersten Länder der Welt und besonders positiv hervorzuheben sind auch die gute Infrastruktur, besonders das Autobahnnetzwerk.

Platz 1: Costa Rica

Nicht nur Pensionisten, sondern auch digitale Nomaden und Familien zieht es nach Costa Rica. Dafür verantwortlich sind erschwingliche Lebenskosten, eine erstklassige Gesundheitsvorsorge und die Schönheit der Natur. Das Umweltengagement des Landes ist ebenfalls hervorzuheben, ein Viertel des Landes besteht aus Naturschutzgebieten oder Nationalparks, darüber hinaus wird auf erneuerbare Energie gesetzt. (cg)

>>> „International Living“