Firmenpleiten in Deutschland steigen auf höchsten Stand seit 2016

1078 Firmen meldeten im Dezember Insolvenz an, wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle mitteilte. Für die kommenden Monate wird ein weiterer Anstieg erwartet.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in Deutschland im Dezember stark angestiegen: 1078 Firmen meldeten Insolvenz an, wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Mittwoch mitteilte. Das sei der höchste Wert für einen Dezember seit Beginn der Datenerfassung 2016. Für die kommenden Monate rechnet das Institut mit weiter steigenden Insolvenzzahlen.

Im Vergleich zum November stieg die Zahl der Insolvenzen im Dezember den Angaben zufolge um zehn Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat um knapp ein Viertel. Die Zahl der Insolvenzen lag auch 24 Prozent über dem Dezember-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, also vor der Coronapandemie. (APA/AFP)