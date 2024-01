Sagt doch einfach Frauenmorde dazu!

Ein Wohlfahrtsstaat wie Österreich muss in der Lage sein, die Gewalteskalationen in den Griff zu bekommen.

Eine Schlagzeile jagt die andere. Und es ist nicht verwunderlich. In Österreich wird – im Schnitt, man möge das mathematische Herunterbrechen zur Veranschaulichung verzeihen – jede zweite Woche eine Frau umgebracht. Eine Frau zu viel. Im vergangenen Jahr waren es sechsundzwanzig Leben – Leben von Ehefrauen, Müttern, Schwestern oder Töchtern, die brutal ausgelöscht wurden.

Elf waren es allein in einem einzigen Bundesland, in der schönen Steiermark. Das sind mehr als zweiundvierzig Prozent! Eine Zahl, die man verständnislos liest – und nicht wirklich zur Kenntnis nehmen will.

Einerseits heißt es in den Schlagzeilen: „Bewährung für Mord: Oscar Pistorius auf freiem Fuß“, man weiß, es geht um den leidlich berühmten und körperlich behinderten Sportler aus Südafrika, der seine Partnerin mit Schüssen durch die Schlafzimmertür niedergestreckt hat, und andererseits liest man in den Aufmachern: „Tiefe Traurigkeit: Eifersuchtsmord erschüttert Gemeinde“.

Verharmlosender „Femizid“

Es sind Gewalttaten, die gleichsam verharmlosend Femizide genannt werden, weshalb ich – schon allein wegen des Aufrüttelns – fordere, klipp und klar über Frauenmorde zu reden und zu schreiben. Es soll nicht mit einem Fremdwort von einer Tat unter Nahestehenden abgelenkt werden. Es soll nicht von der Gewalt, der oft jahrelanges Leiden, gegen das sich die späteren Opfer nicht wehren konnten, vorausgeht, abgelenkt werden.

Es sind – fast ohne Ausnahme – Beziehungstaten. In unseren westlichen – und ach so zivilisierten – Gefilden sollten die Männer, und mögen sie von irgendwo zugewandert sein, endlich kapieren, dass die Liebe rätselhaft ist. Sie kommt und geht. Und heute darf sie reisen, wir leben weder in der Steinzeit noch im Patriarchat, wir leben in Österreich, wo eine Frau weder Besitz noch Eigentum ist, sondern Partnerin, die über Leben und Liebe völlig eigenständig bestimmt.

Eine Wahl jagt die andere

Das Jahr 2024 wird ein Superwahljahr werden. Eine Wahl wird die andere jagen. Die halbe Welt und ganz Österreich wählen. Die Österreicherinnen und Österreicher wählen ihre Vertreter im EU-Parlament, spätestens im September findet die Nationalratswahl statt, daneben werden Bürgermeister- und Landtagswahlen stattfinden. Dies könnte zu einer großen Chance – für die Frauen und ihre Leben – werden. Gerade in den Vorwahlzeiten könnten sich Politik und Wissenschaft konstruktiv zusammentun, um Strategien zu erarbeiten, wie man Frauenmorden wirksam entgegentreten kann.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden in Österreich jeweils 31 Frauen ermordet, im Jahr 2022 waren es 29. Von erfolgreichen präventiven Maßnahmen habe ich zwischen 2020 und 2023 kein Sterbenswörtchen gehört.

Ein Wohlfahrtsstaat, wie die Republik Österreich samt ihren Bundesländern, muss fachlich und finanziell in der Lage sein, die zitierten Gewalteskalationen in den Griff zu bekommen, und sei es – Bruno Kreisky eingedenk – mit einer Frauenmord-Beendigungs-Kommission. Die für die EU und den Nationalrat wahlwerbenden Politikerinnen und Politiker hätten die große Chance, einmal mit einer erfolgreichen Idee zur Verhinderung von Frauenmorden zu brillieren. Die leeren Phrasen hängen den Wählerinnen und Wählern schon längst zum Hals heraus. Liebe Superwahljahr-Politikerinnen und -Politiker, seien Sie einmal zum Schutz von Frauenleben ideenreich!

