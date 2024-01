Arztpraxen und Spitäler: In Spanien kehrt die Maskenpflicht zurück

In Arztpraxen herrscht nun wieder Maskenpflicht - wie hier in Madrid.

In Arztpraxen herrscht nun wieder Maskenpflicht - wie hier in Madrid. Reuters / Susana Vera

Die vielen Erkrankungen haben den Druck auf die Gesundheitseinrichtungen erhöht, selbst Operationen sind offenbar verschoben worden.

Erst vor einem halben Jahr wurde die Maskenpflicht in spanischen Gesundheitseinrichtungen abgeschafft. Jetzt kommt der Mundschutz zurück. Arztpraxen und Krankenhäuser in Spanien dürfen von sofort an nur noch mit Maske betreten werden. Das ordnete Spaniens Regierung an diesem Mittwoch an.

Grund ist die hohe Anzahl von Grippe-, Covid- und auch Bronchitis-Infektionen in dem südeuropäischen Land. Die neue Infektionswelle brachte die Gesundheitszentren und Krankenhäuser in den letzten Tagen an den Rand des Kollapses. Die Notaufnahmen vieler Krankenhäuser sind mit Patienten überfüllt.