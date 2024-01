„Village im Dritten“. Rund 2000 Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen, Nahversorgung, ein großzügiger, rund zwei Hektar großer Park sowie Kindergärten und eine Schule: ein Quartiersprojekt der Superlative.

Mit dem Projekt VILLAGE IM DRITTEN entwickelt die ARE Austrian Real Estate gemeinsam mit Partnern bis 2027 ein Quartiersprojekt, das auf rund elf Hektar Fläche all jene Aspekte verkörpert, die moderne Stadtentwicklung auszeichnen. Ein bedeutender Teil dieses eng mit seinem Umfeld vernetzten Lebens-, Arbeits- und Bildungsraumes ist ein einzigartiges Energiekonzept, das auf Effizienz sowie die Nutzung lokaler, erneuerbarer und klimafreundlicher Ressourcen ausgerichtet ist.

Das Herzstück des gemeinsam mit Wien Energie entwickelten Energiekonzepts ist die Gewinnung von Erdwärme mittels 500 Sonden, die bis zu 150 Meter tief in den Boden reichen – damit entsteht Österreichs größtes Erdwärmenetz. Die Energie aus der Erde wird zu den Wärmepumpen der Gebäude transportiert und zur Bereitstellung von Wärme und Temperierung oder Kälte verwendet. Auf den Dächern der Gebäude produzieren Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt rund einem Megawatt erneuerbaren Strom. Durch die Einrichtung einer „Erneuerbaren Energiegemeinschaft“ wird sichergestellt, dass möglichst viel davon auf dem Areal verbraucht wird.

Kluge Energiekreisläufe

In Verbindung mit den Erdsonden entsteht zudem ein lo­kaler Energiekreislauf: Im Sommer wird die Abwärme aus dem Ge­bäude geführt und über die Son­den unter den Gebäuden im Erd­reich gespeichert. Während des Winters wird diese Wärme wieder aus dem Boden geholt und mit­tels Wärmepumpe für die Heizung verwendet. Zusätzlich sind alle Gebäude an das Fern­wärmenetz angebunden, um die Versorgungssicherheit zu garan­tieren. Die optimale Nutzung, Verteilung und Speicherung der Energie vor Ort stellt das Start-up AMPEERS ENERGY – ein Spin-off der deutschen Fraunhofer Gesell­schaft unter Beteiligung des BIG Konzerns – mit seiner Software zur Anlagenbetriebsführung sicher. Für effizientes Heizen und Temperieren sorgen Flächenheiz­systeme in den Wohnungen, zum Beispiel in Form von Fußboden­heizungen.

Energiequelle & Biodiversität

Ein wesentlicher Teil der Leistung der Fotovoltaikanlagen im ­VILLAGE IM DRITTEN wird über die Anlage auf den DOCKS generiert. DOCKS heißen die beiden Bögen entlang des Landstraßer Gürtels im südlichen Teil des Quartiers, wo auf insgesamt rund 9000 Quadratmetern Nahversorger, Gastronomie, Handel, Co-Working oder auch produzierendes Gewerbe Platz finden. Die Fotovoltaikanlage erstreckt sich mit einer Fläche von rund 2300 Quadratmetern und einer Länge von rund 300 Metern durchgehend über die Dächer der beiden Gebäude. Die Dächer rund um die Fotovoltaikanlage werden begrünt, damit Regenwasser am Dach versickern und verdunsten kann, was zur Verbesserung des Mikroklimas beiträgt. Außerdem bieten die Gräser und Kräuter Lebensraum und Nahrung für Insekten und unterstützten damit die Biodiversität.

Autofreies Quartier

Das VILLAGE IM DRITTEN bietet auf rund 250.000 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche einen Mix aus frei finanzierten und geförderten Wohnungen. 39.000 Quadratmeter sind für Büro, Gewerbe, Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie vorgesehen. Die BIG errichtet zudem eine Bundesschule. Die Innenbereiche des Quartiers werden autofrei sein, neben der guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel werden auch Sharing-Angebote zur Verfügung stehen.