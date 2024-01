ÖSV-Abfahrer am Lauberhorn unter Druck

Vincent Kriechmayr will nach schwachem Saisonstart in Wengen zurückschlagen.

In Wengen wartet schon am Donnerstag (12.30 Uhr, live ORF eins) einer der großen Abfahrtsklassiker im Skiweltcup. Noch auf verkürzter Strecke, ehe am Samstag der eigentliche Klassiker über die Originaldistanz folgt. Österreichs Abfahrer, die in den Trainingseinheiten am Lauberhorn nicht wirklich in die Auslage gefahren haben, kämpfen dabei um einen Befreiungsschlag vor dem Heim-Spektakel in Kitzbühel.

Die schnellste Zeit eines ÖSV-Läufers markierte im letzten Wengen-Training Daniel Hemetsberger als Elfter. Vincent Kriechmayr wollte als 27. jedenfalls „ganz und gar nicht“ geblufft haben. „Ich habe das Kernen-S komplett vergeigt“, gestand der Wengen-Sieger von 2019 und 2022. „Aber es spielt keine Rolle. Ich werde versuchen, morgen das Herz in die Hand zu nehmen.“

Österreichs erfolgreichster Abfahrer der vergangenen Jahre ist mit den Rängen 17, 14 und fünf in die Saison gestartet. Das ÖSV-Team ist in der Königsdisziplin noch ohne Podestplatz. „Der Saisonstart von unserem Team war wirklich sehr bescheiden. Ich nehme mich da nicht aus, es war wahrscheinlich der schlechteste Start meiner Karriere“, meinte der 32-jährige Kriechmayr. „Aber ich glaube, dass wir besser sind, als wir uns bisher präsentiert haben. Wir müssen es einfach auf den Punkt bringen, und zurzeit tun wir uns ein bisschen schwer.“

Allerdings: Erst drei von anfänglich elf geplanten Abfahrten fanden bisher statt. Bryce Bennett (USA/Gröden I), Dominik Paris (ITA/Gröden II) und Cyprien Sarrazin (FRA/Bormio) stahlen den Schwergewichten der Vorsaison die Show. Neben den Österreichern spitzen auch Aleksander Aamodt Kilde und der im Roten Trikot des Disziplinführenden fahrende Marco Odermatt in der Schweiz auf den ersten Abfahrtserfolg. (red.)