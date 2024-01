An einem Tag stürzen in Vorarlberg zwei Autos über Abhang

Die sinkenden Temperaturen bedecken die Straßen mit Eis und Schnee. So ist es zu zwei schweren Unfällen in Vorarlberg gekommen. Einer der beiden Lenker meldete den Unfall nicht, sondern ging anschließend zur Arbeit.

Bei den zwei schweren Autounfällen in Vorarlberg flogen beide Verkehrsmittel über eine Böschung. Am Bürserberg blieb der Lenker nach dem Abflug in ein Bachbett unverletzt, das Unfallopfer in Ludesch wurde ins Krankenhaus Bludenz gebracht.

Der 24-jährige Pkw-Lenker war von der Fahrbahn der L88 abgekommen und mit seinem Wagen circa 20 Meter eine steile Böschung hinabgestürzt. Dort wurde das Fahrzeug von einer Baumgruppe abgefangen und verkeilte sich. Der verunfallte Fahrzeuglenker konnte nicht gleich geborgen werden, da das Auto zuerst abgesichert werden musste, um ein weiteres Abstürzen zu verhindern. Die Unfallursache konnte bisher nicht geklärt werden.

Statt ins Spital direkt zur Arbeit

Bei dem Unfall am Bürserberg, der sich ebenfalls am Nachmittag ereignete, fuhr ein 32-jähriger in Feldkirch wohnhafter Mann mit seinem Pkw auf schneebedeckter Fahrbahn in Fahrtrichtung Tschengla. Als der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam er zuerst von der Straße ab, überfuhr eine Schneestange sowie ein Verkehrsschild. Schließlich stürzte das Fahrzeug über einen circa 45 Grad steilen Abhang und kam nach 50 Metern im dortigen Bachbett zu stehen. Der Lenker, der bei dem Unfall unverletzt blieb, gelangte selbstständig über den Abhang zurück auf die Straße und suchte seine nahe gelegene Arbeitsstelle auf. Der Mann meldete den Unfall nicht und wurde angezeigt.