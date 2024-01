Grippe-Impfstoff in Wien wieder verfügbar

In Österreich ist die Grippewelle voll angelaufen. Ab sofort ist der kostenlose Impfstoff in Wien wieder verfügbar.

In Österreich ist die Grippewelle voll angelaufen. Ab sofort ist der kostenlose Impfstoff in Wien wieder verfügbar. dpa/Robert Michael

Nach Engpässen kann man sich in Wien nun wieder kostenlos gegen das Influenza-Virus impfen lassen. Eine Impfung sei auch jetzt mitten in der Grippewelle noch sinnvoll, so Experten.

Mitten in der Grippewelle ist in Wien der zuletzt schwer verfügbare Impfstoff wieder verfügbar. Wie der „ORF“ berichtet, hat das städtische Impfzentrum Town-Town wieder Termine für die Gratis-Impfung freigeschaltet. Auch in den Ordinationen vieler Hausärzte und -ärztinnen ist dieser wieder verfügbar.

In den Wiener Gesundheitszentren er Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) kann man sich nach telefonischer Voranmeldung ebenfalls wieder impfen lassen. Eine Impfung sei auch jetzt mitten in der Grippewelle sinnvoll, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied,, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, gegenüber dem „ORF“.

Grippewelle losgegangen

„Seit Beginn dieser Woche konnte ein weiterer Anstieg von Influenzavirus-Nachweisen in klinischen Proben aus dem gesamten Bundesgebiet beobachtet werden“, sagte Virologin Monika Redlberger-Fritz vor kurzem. Die Krankenstandmeldungen wegen einer echten Grippe stiegen laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) in der vergangenen Woche um rund 55 Prozent an. Die Infektionen mit den Coronavirus, die heuer ihr Allzeithoch erreicht haben, gehen hingegen derzeit wieder stark zurück. (red.).