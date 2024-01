Schweres Los für Thiem bei den Australian Open

Dominic Thiem bekommt es bei den Australian Open zum Auftakt mit Felix Auger-Aliassime zu tun. Sebastian Ofner trifft auf Thanasi Kokkinakis.

Das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt für Dominic Thiem mit einem Duell gegen Felix Auger-Aliassime. Das ergab die Auslosung der Australian Open am Donnerstag. Der Kanadier ist in Melbourne als Nummer 27 gesetzt. Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner spielt zunächst gegen den australischen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis. Bei einem Sieg könnte der Steirer in der zweiten Runde auf den Bulgaren Grigor Dimitrov, die ATP-Nummer 13, treffen.

Thiem und Auger-Aliassime standen sich erst einmal gegenüber. Auf dem Weg zu seinem US-Open-Triumph setzte sich Thiem im September 2020 im Achtelfinale glatt in drei Sätzen durch. Ofner und Kokkinakis (Ranking-Nr. 65) spielten auf ATP-Level noch nie gegeneinander, trafen sich aber 2019 in der zweiten Runde der Qualifikation für die Australian Open. Damals behielt Kokkinakis in zwei Sätzen die Oberhand.

Ofner und Thiem sind die einzigen Österreicher im Einzel-Hauptbewerb des am Sonntag beginnenden Turniers in der südaustralischen Metropole. Thiems Australian-Open-Test am am Donnerstag lief nicht nach Wunsch: Er verlor bei einem Schauturnier in Melbourne 4:6, 2:6 gegen den Briten Andy Murray. Am Freitag trifft der Niederösterreicher, aktuell Nummer 94 der Welt, noch auf den Italiener Matteo Berrettini.