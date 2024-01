Ablauf und Gäste der Krönung in Dänemark

Drucken

Ein kleiner Bruderzwist begleitet den dänischen Thronwechsel am 14. Jänner. Wie der Palast der Zeitung „Billed Bladet“ bestätigt hat, wird Prinz Joachim der Proklamation seines älteren Bruders dennoch beiwohnen. Seinen Aufenthalt dürfte er aber so kurz wie möglich halten. Direkt nach den Feierlichkeiten wolle er wieder abreisen. Seit September vergangenen Jahres lebt Prinz Joachim zusammen mit seiner Frau Marie und den gemeinsamen Kindern Gräfin Athena und Graf Henrik in Washington D.C., wo er als Verteidigungsattaché arbeitet. Zur Krönung seines Bruders wird er alleine anreisen.

Prinz Joachims erwachsene Söhne Graf Nikolai und Graf Felix, die er mit seiner Ex-Frau Alexandra von Frederiksborg hat, sollen laut „Ekstra Bladet“ keine Einladung zu den Feierlichkeiten erhalten haben. Hintergrund des Zwists ist eine Degradierung: Königin Margrethe II. entzog den Kindern seines jüngeren Sohns Joachim die Prinzen- und Prinzessinnentitel, um die Monarchie zu verschlanken und damit zeitgemäßer zu gestalten. Das Königshaus soll sich auf Personen beschränken, die in Vertretung des Monarchen öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Die dänische Königin Margrethe II. kann nach ihrer Abdankung übrigens weiterhin eine repräsentative Rolle im Königshaus einnehmen, diese Funktion nennt sich im Dänischen rigsforstander.

Schloss Christiansborg Getty (Athanasios Gioumpasis)

Der zügige Ablauf der Krönung

Das dänische Königshaus hat einen Zeitplan für den Thronwechsel am Sonntag, 14. Jänner veröffentlicht. Anders als zur Krönung des britischen Königs Charles III., setzt das dänische Haus nicht auf wenig Prunk und Inszenierung. Am Nachmittag werden sich die abdankende Königin Margrethe II. und ihr Sohn Kronprinz Frederik in Kopenhagen auf den Weg von Schloss Amalienborg nach Schloss Christiansborg machen - die Monarchin um 13.37 Uhr per Kutsche, der künftige Monarch mitsamt seiner Frau Kronprinzessin Mary und seinem ältesten Sohn Prinz Christian zwei Minuten vorher mit dem Auto.

Um 14 Uhr wird die Königin im Beisein des Staatsrats eine Erklärung zu ihrer Abdankung unterzeichnen - in diesem Augenblick wird der Thronwechsel vollzogen, ehe Margrethe gegen 14.15 Uhr per Auto zurück zu ihrem Palast im Schloss Amalienborg fährt. Um 15.00 Uhr wird der neue König Frederik X. dann auf den Balkon von Schloss Christiansborg treten, wonach Ministerpräsidentin Mette Frederiksen den Thronwechsel offiziell proklamieren wird. Daraufhin hält Frederik eine Rede ans Volk und beendet diese mit seinem Wahlspruch.

Es folgen dreimal 27 Salutsschüsse der Batteriex Sixtus in Holmen, Kopenhagen, während zugleich die königliche Flagge an Margrethes Palast eingeholt und an Frederiks Palast gehisst wird. Um 15.30 Uhr fährt das neue Königspaar dann per Kutsche zurück zum Schloss Amalienborg - voraussichtlich begleitet von unzähligen jubelnden Däninnen und Dänen am Straßenrand. Um 17 Uhr werden die königlichen Banner vom Palais Christians IX. zum Palais Brockdorff in Amalienborg überführt.